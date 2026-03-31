El rugby reúne inclusión, cantera y emoción en la UMH de Orihuela en una jornada para la historia

El campo de rugby de la Universidad Miguel Hernández (UMH), situado en el campus de Desamparados, acogió el pasado sábado una intensa jornada deportiva en la que se mezclaron inclusión, formación y competición. Jugadores, familiares y aficionados llenaron las instalaciones durante un día en el que el rugby volvió a demostrar su capacidad para unir a la comunidad.

La actividad comenzó por la mañana con un encuentro de rugby inclusivo que reunió a equipos de distintos puntos de la Comunidad Valenciana. Participaron El Abelles, Clan Cullera, Rugby Valencia, CAU Valencia, L’Alcúdia y el combinado formado por Elche CRU y Orihuela CR. Más allá de lo deportivo, la cita puso en valor el papel del rugby como herramienta de integración y convivencia.

A continuación llegó el turno de la categoría Sub-16, donde el enfrentamiento entre Orihuela CR / Elche CRU y el conjunto Cayotes Montcada / Horta / Teruel protagonizó uno de los partidos más emocionantes del día. El choque se resolvió con un empate a 33 tras un duelo muy equilibrado que mantuvo la incertidumbre hasta los últimos minutos.

La sesión vespertina estuvo marcada por el encuentro del equipo senior de UMH Orihuela CR, que disputaba su penúltimo compromiso de la temporada frente al CR San Roque Raminatrans. El conjunto visitante comenzó dominando y llegó a colocarse con una ventaja de 0-12 en el marcador. Sin embargo, el equipo oriolano reaccionó antes del descanso gracias a los ensayos de Bram y Santi “Topito”, junto a la transformación de Álex, que devolvieron la igualdad al marcador (12-12). En la segunda mitad el partido mantuvo la tensión. Pese a quedarse durante varios minutos con un jugador menos, el conjunto local logró remontar con un golpe de castigo anotado por Álex que puso el 15-17 y, poco después, un ensayo de Dani que situó el 20-17 y encendió el entusiasmo de la grada.

Cuando la victoria parecía cerca para los oriolanos, el CR San Roque Raminatrans encontró su oportunidad en los últimos compases del encuentro y logró un ensayo transformado que dejó el resultado final en 20-22. A pesar del desenlace, el equipo de Orihuela dejó una buena imagen de entrega y evolución durante una jornada que volvió a evidenciar el crecimiento del rugby en la ciudad.

La convivencia posterior entre jugadores y aficiones en el tradicional tercer tiempo puso el broche a un día de deporte y compañerismo. El equipo cerrará la temporada el fin de semana del 11 de abril, nuevamente en el campo de la UMH, frente a UER Moncada, de Valencia.

ESCUELA INCLUSIVA DE FÚTBOL EN CALLOSA DE SEGURA

La Fundación Real Madrid, Las Colinas Golf & Country Club y el Ayuntamiento de Callosa de Segura han renovado su acuerdo de colaboración para continuar desarrollando, por tercer año consecutivo, la escuela sociodeportiva inclusiva para personas con discapacidad en el municipio alicantino. El acto institucional tuvo lugar en la Casa Club de Las Colinas Golf & Country Club, donde la delegación de la Fundación fue recibida por representantes de la entidad anfitriona y del consistorio local, reafirmando una alianza que ha permitido consolidar una iniciativa única en la región.

La jornada comenzó con la bienvenida de Javier Rodríguez, responsable de Operaciones de Las Colinas Golf & Country Club, quien destacó “Para Las Colinas Golf & Country Club, esta escuela representa una forma de entender nuestro compromiso con la sociedad: una apuesta real por la inclusión y la generación de oportunidades a través del deporte”.

Posteriormente tuvo lugar la firma del convenio por parte de Ricardo Gallego, embajador de la Fundación Real Madrid; José Ginés Pelegrín Sánchez, Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Callosa de Segura; y Javier Rodríguez, en representación de Las Colinas Golf & Country Club. José Ginés Pelegrín subrayó: “para nosotros es una satisfacción seguir con esta colaboración. Ver a los niños jugar y relacionarse demuestra el impacto tan positivo que tiene en su desarrollo. Para el Ayuntamiento es un proyecto valioso, y por eso queremos continuar apoyándolo y avanzando hacia una sociedad más solidaria”. Por su parte, Ricardo Gallego señaló que “esta escuela demuestra que el deporte es una herramienta eficaz para mejorar la autonomía, la autoestima y la inclusión, y para abrir nuevas oportunidades de vida”. Javier Rodríguez añadió que “la colaboración con la Fundación Real Madrid y el Ayuntamiento de Callosa de Segura demuestra que, cuando trabajamos juntos, somos capaces de generar un impacto positivo, sostenible y medible en la sociedad”.

La escuela inclusiva de Callosa de Segura, puesta en marcha en 2023 gracias al apoyo de Las Colinas Golf & Country Club y a la cesión de instalaciones por parte del Ayuntamiento, se ha convertido en la alternativa de ocio y actividad deportiva adaptada en la zona. El proyecto, que este año atiende a una treintena de beneficiarios, ha experimentado una creciente demanda, lo que ha permitido ampliar la oferta y crear un grupo adicional para dar respuesta a más familias. Más allá del entrenamiento deportivo, la iniciativa ha generado una red de apoyo familiar y comunitario, convirtiéndose en un espacio estable donde compartir experiencias.

Bajo la metodología educativa de la Fundación Real Madrid, “Por una Educación REAL: Valores y Deporte”, la escuela utiliza el deporte como vehículo para trabajar la autonomía personal, la autoestima, el compañerismo, la motivación y los hábitos saludables. A través de entrenamientos adaptados y dinámicas específicas, los participantes desarrollan habilidades esenciales para mejorar su calidad de vida e incrementar su independencia.

Tras el acto institucional, las delegaciones se trasladaron a las instalaciones de la escuela inclusiva de Callosa de Segura. Allí fueron recibidos por los beneficiarios y participaron en una sesión de convivencia que incluyó una fotografía con los grupos y la entrega de regalos, poniendo fin a una jornada que reafirma el compromiso compartido con la inclusión y el desarrollo personal a través del deporte.