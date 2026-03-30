Orihuela saca de la Lista Roja a la Iglesia de las Santas Justa y Rufina, el Palacio de Rubalcava y el Complejo Minero de San Antón

Tres enclaves patrimoniales de Orihuela —la Iglesia de las Santas Justa y Rufina, el Palacio de Rubalcava y el Complejo Minero de San Antón— han sido retirados de la Lista Roja de Hispania Nostray pasan a la Lista Verde tras constatarse su mejora y rehabilitación.

Iglesia de las Santas Justa y Rufina, ya en la Lista Verde de Hispania Nostra | Ayuntamiento de Orihuela

La decisión reconoce el trabajo del Ayuntamiento en la recuperación de estos bienes: la restauración de la capilla de la Comunión en la Iglesia de las Santas Justa y Rufina, la rehabilitación integral del Palacio de Rubalcava —que será Museo de la Ciudad— y la puesta en valor del conjunto minero de San Antón, incluido su horno de cinabrio.

El Palacio de Rubalcava tras su remodelación | Ayuntamiento de Orihuela

El edil de Patrimonio, Matías Ruiz, destaca que este avance es "fruto de un trabajo continuado y con vocación de darle uso y vida a cada espacio". El Ayuntamiento seguirá impulsando nuevas intervenciones, como la restauración del Castillo y las Murallas mediante el 2% Cultural y la recuperación del Camino Medieval, además de apoyar la mejora de otros bienes aún en la Lista Roja.