NOTICIAS MEDIODÍA 30/03/2026

Orihuela saca de la Lista Roja a la Iglesia de las Santas Justa y Rufina, el Palacio de Rubalcava y el Complejo Minero de San Antón

✅ Los tres enclaves patrimoniales pasan así a formar parte de la Lista Verde de Hispania Nostra, todo ello tras la revisión realizada por el Comité Científico de la entidad el pasado 25 de marzo

Onda Cero Vega Baja

Orihuela |

Tres enclaves patrimoniales de Orihuela —la Iglesia de las Santas Justa y Rufina, el Palacio de Rubalcava y el Complejo Minero de San Antón— han sido retirados de la Lista Roja de Hispania Nostray pasan a la Lista Verde tras constatarse su mejora y rehabilitación.

Iglesia de las Santas Justa y Rufina, ya en la Lista Verde de Hispania Nostra
Iglesia de las Santas Justa y Rufina, ya en la Lista Verde de Hispania Nostra | Ayuntamiento de Orihuela

La decisión reconoce el trabajo del Ayuntamiento en la recuperación de estos bienes: la restauración de la capilla de la Comunión en la Iglesia de las Santas Justa y Rufina, la rehabilitación integral del Palacio de Rubalcava —que será Museo de la Ciudad— y la puesta en valor del conjunto minero de San Antón, incluido su horno de cinabrio.

El Palacio de Rubalcava tras su remodelación
El Palacio de Rubalcava tras su remodelación | Ayuntamiento de Orihuela

El edil de Patrimonio, Matías Ruiz, destaca que este avance es "fruto de un trabajo continuado y con vocación de darle uso y vida a cada espacio". El Ayuntamiento seguirá impulsando nuevas intervenciones, como la restauración del Castillo y las Murallas mediante el 2% Cultural y la recuperación del Camino Medieval, además de apoyar la mejora de otros bienes aún en la Lista Roja.

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