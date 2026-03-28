Bulos sobre la eutanasia de Noelia Castillo: desde que fue violada por menas hasta que sus órganos estaban comprometidos

La muerte de Noelia Castillo, la joven de 25 años que ha recibido la eutanasia tras dos años de lucha judicial, ha sido objeto de comentarios y debates en todos los ámbitos de la sociedad, desde las redes sociales, pasando por medios de comunicación y el mundo de la política.

Sin embargo, tal y como ha comentado Clara Jiménez Cruz en Maldita Hemeroteca de Julia en la onda, el caso ha estado lleno de bulos y falsedades. Según la presentadora del programa, Julia Otero, no tenían intención de meterse en este asunto, pero se han visto "en la obligación profesional" de desmentir las falsedades que rodean al caso.

Sobre si fue violada por varios menas

Noelia pasó su adolescencia en centros de menores, donde sufrió varias agresiones sexuales y una de ellas es la que le llevó a intentar suicidarse en octubre de 2022. Ella siempre ha dicho que fueron tres chicos, pero nunca ha dado más datos. Sin embargo, "hay quien ha cogido esa declaración y la ha convertido en una manada de menas", según Jiménez Cruz.

Además, Noelia nunca dijo que la agresión sexual fuera en el centro de menores, sino que la violación múltiple se produjo unos días antes de su intento de suicidio y que ya era mayor de edad. Este dato es clave, porque a esa edad una persona ya no puede estar en un centro de menores.

Clara añade que, según fuentes de la dirección de Protección de la Infancia de la Generalitat, entre 2015 y 2019, mientras estuvo tutelada, "no hay registro de ninguna agresión sexual en los centros" y que salió del sistema de protección de forma voluntaria cuando cumplió los 18 años.

Santiago Abascal se ha hecho eco de ello

Este bulo viene por parte de Abogados Cristianos, los que han ejercido la defensa del padre de Noelia durante el proceso judicial. Según esta organización, Noelia estuvo con un chico mientras estaba en el centro de menores y a una cita acudieron "varios menas" que la violaron.

Desde Abogados Cristianos señalan que la fuente de esta información es "un familiar" al que no identifican. A pesar de que no hay "ningún informe" que acredite esto, según Jiménez Cruz, Santiago Abascal se ha hecho eco de esta información y la ha difundido.

¿Le concedieron la eutanasia por tener depresión?

Otra falsedad es la que otros han difundido sobre que la eutanasia se le ha concedido a Noelia por depresión. Si bien, según los informes médicos, aunque tenía "síntomas depresivos de forma crónica", estos no mermaron su capacidad de decisión por sí misma.

Si a Noelia le han concedido la eutanasia ha sido debido a las consecuencias de su paraplejia tras el intento de suicidio. El pleno de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña consideró que presentaba "una situación clínica no recuperable" que le producía "una dependencia grave, dolor y sufrimiento crónico e imposibilitante" con incidencia en su autonomía y en sus actividades diarias.

Sus órganos no estaban comprometidos y los médicos no reciben dinero

Por último, sobre que la eutanasia no podía suspenderse porque los órganos ya estaban comprometidos para ser donados también es falso. Hay que aclarar que una persona que quiera recibir la eutanasia y quiera donar los órganos solo puede decidirlo una vez haya completado todo el proceso legal de solicitud de eutanasia. Además, la voluntad de donar puede ser revocada "en cualquier momento".

En relación con esto, desde Abogados Cristianos han asegurado que los intermediarios -los médicos- reciben dinero por las donaciones de órganos, algo rotundamente "falso". "Hay una serie de costes que las comunidades autónomas presupuestan dentro del funcionamiento del sistema de trasplantes de los hospitales, pero eso no significa que se le dé X dinero ni a los médicos ni a los centros por cada trasplante", ha sentenciado Clara Jiménez Cruz.