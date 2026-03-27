Carlos Alsina, sobre la eutanasia de Noelia: "No hay escándalo en que se aplique la ley a una persona que es mayor de edad"

Carlos Alsina ha asegurado en la tertulia de Más de uno que en el caso de Noelia Castillo se ha dado importancia a lo que ha dicho la asociación Abogados Cristianos, porque se han pronunciado como representantes del padre: "Si no, no entiendo que nadie le habría dado mayor importancia a lo que pudiera decir una asociación".

Otro de los temas de debate ha sido sobre la legitimidad de sus padres o no a oponerse a los tribunales. Para Alsina no hay escándalo en que se aplique la ley a una persona que, siendo mayor de edad y en pleno uso de sus facultades, se acoge a la ley.

Cuando tú eres mayor de edad, tienes derecho a tomar tus propias decisiones siempre que estén amparadas por la ley

Alsina ha insistido en que, cuando alguien es mayor de edad, tiene derecho a tomar sus propias decisiones siempre que estén amparadas por la ley. "En este caso había una ley en vigor que amparaba la decisión", ha afirmado.

Noelia, según Alsina, tomó la decisión de recurrir a la eutanasia siendo mayor de edad y en pleno uso de sus facultades, o sea, entendiendo lo que está haciendo perfectamente y habiéndolo solicitado y reuniendo los requisitos.

ha pasado algo que en los otros 900 casos en que ya se ha aplicado la eutanasia en España no había ocurrido

Para el periodista, el debate sobre la eutanasia de Noelia se está dando porque ha pasado algo que en los otros 900 casos en que ya se ha aplicado la eutanasia en España no había ocurrido.

Cinco instancias judiciales hasta recibir la muerte asistida

La barcelonesa de 25 años Noelia, que sufría una paraplejia, recibió este jueves por la tarde la eutanasia en un hospital de Sant Pere de Ribes (Barcelona).

La eutanasia llega casi dos años después de la petición de la joven, que ha esperado al pronunciamiento de cinco instancias judiciales hasta recibir la muerte asistida, por la oposición de su padre, representado por Abogados Cristianos.