Feijóo pide hacer una "profunda reflexión" sobre el caso de Noelia Castillo: "La instituciones que debían protegerla, le fallaron"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este jueves "una reflexión profunda" ante el caso de Noelia, la joven que ha recibido la eutanasia este jueves, y ha afirmado que las instituciones que debían protegerla "le fallaron".

En un mensaje en 'X', recogido por Europa Press, Feijóo se ha pronunciado por primera vez sobre la joven Noelia, que sufría una paraplejia. "No lo he hecho hasta ahora porque creo que el asunto merece más que la ligereza de estas horas y la brevedad con la que mañana nos fijaremos en otra cosa", ha explicado.

En opinión del dirigente 'popular', las instituciones "le fallaron" a la joven desde la infancia y "de una manera tan desgarradora que le debemos perdón y algo más que palabras".

"Me niego a pensar que el sistema público no tenía herramientas para darle los cuidados y la esperanza que necesitaba. Los hay, pero no funcionaron", ha continuado.

Por último, ha defendido que una "sociedad justa" no mide su progreso "por cuántas muertes permite, sino por cuánta vida cuida hasta el final". "Descansa en paz, Noelia", ha concluido.

La barcelonesa de 25 años Noelia, que sufría una paraplejia, ha recibido este jueves por la tarde la eutanasia en un hospital de Sant Pere de Ribes (Barcelona). Llega casi dos años desde la petición de la joven, que ha esperado al pronunciamiento de cinco instancias judiciales hasta recibir la muerte asistida, por la oposición de su padre, representado por Abogados Cristianos.