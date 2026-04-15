noticias mediodía 15/04/2026

El PSPV reclama al Consell que intervenga ante el bloqueo de mociones de censura tras lo ocurrido en San Fulgencio

👉 El grupo socialista en Les Corts Valencianes ha presentado una proposición no de Ley para exigir al Consell que actúe y subraya el informe de la Fiscalía de Elche‑Orihuela, que considera que el recurso del Ayuntamiento de San Fulgencio, gobernado por el PP, carece de base jurídica

Onda Cero Vega Baja

Vega Baja |

El grupo socialista en Les Corts Valencianes ha puesto el foco en el caso de San Fulgencio tras presentar una proposición no de ley para exigir al Consell que actúe frente a los bloqueos en la tramitación de mociones de censura en ayuntamientos de la Comunitat Valenciana.

El grupo socialista ha denunciado el bloqueo de la moción de censura en el Ayuntamiento de San Fulgencio y ha reclamado la intervención del Consell para garantizar el respeto a la mayoría democrática. Los socialistas subrayan el informe de la Fiscalía de Elche‑Orihuela, que considera que el recurso del Ayuntamiento gobernado por el PP carece de base jurídica, califica la actuación de arbitraria y advierte de que vulnera derechos fundamentales y tiene un carácter dilatorio para perpetuar un gobierno en minoría.

El diputado socialista Ernest Blanch ha denunciado que este tipo de maniobras suponen “una situación muy grave para la democracia local” y ha reclamado la intervención de la Generalitat para garantizar que las mayorías plenarias puedan votar conforme a la ley.

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