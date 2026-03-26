PSOE y Cambiemos Orihuela logran sacar adelante en el pleno sus dos mociones conjuntas en torno a Miguel Hernández

El Ayuntamiento de Orihuela ha aprobado en su pleno ordinario del mes de marzo las dos mociones conjuntas de Cambiemos y PSOE para declarar Bien de Relevancia Local Inmaterial la celebración de los Murales de San Isidro en su cincuentenario y para impulsar la creación del Museo ‘Miguel Hernández’ en la ciudad.

La primera se ha aprobado por unanimidad, mientras que la segunda ha salido adelante pese a los votos en contra de los concejales de VOX. Precisamente este grupo político que gobierna en coalición con el PP, partido que sí ha votado a favor, ha justificado su rechazo en que desde la concejalía de Cultura ya se está trabajando en la obtención del reconocimiento oficial del complejo museístico hernandiando. Al contrario que su socio de gobierno, el Partido Popular sí ha votado a favor de la propuesta al entender que es positiva para el municipio, si bien ha rechazado la controversia y malestar que considera se genera con los mensajes de la oposición.

Por su parte, la portavoz de Cambiemos Orihuela, Leticia Pertegal, ha dejado claro que lo que se propone en la moción que finalmente ha sido aprobada, nada tiene que ver con la actual Casa Museo del poeta. Carolina Gracia, portavoz socialista, ha defendido la moción pidiendo que Orihuela esté a la altura de su poeta. La moción ha salido aprobada gracias a los votos favorables de PP, PSOE, Cambiemos y Ciudadanos. En representación de este último grupo, la concejala Mar Ezcurra ha aprovechado su turno de palabra para reivindicar la institución de la Fundación Cultural Miguel Hernández y ha pedido que además de crear el nuevo museo, también se ponga en valor las casas natal y museo de Miguel Hernández.

El orden del día también ha incluido la propuesta del grupo municipal del Partido Popular de apoyo al personal médico del sistema sanitario público, para que logren unas condiciones laborales “justas y dignas”. Esta propuesta ha sido aprobada por el equipo de gobierno formado por PP y VOX.

También se ha debatido en la sesión otra moción, a iniciativa de Cambiemos Orihuela, para retirar honores y distinciones a Francisco Franco, en aplicación de la memoria democrática, y que ha salido adelante con los votos favorables de la oposición, la abstención del PP y el voto en contra de VOX, partido que ha justificado su rechazo argumentando que en la redacción de la moción no menciona a que una propuesta similar se aprobó por unanimidad en 2016, aunque no se ha ejecutado.