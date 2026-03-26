El presidente del CBM Mare Nostrum Torrevieja anuncia su dimisión al término de la temporada

El presidente del Club Balonmano Mare Nostrum Torrevieja, Pablo López Mateo, ha anunciado que presentará su dimisión al término de la actual temporada por motivos estrictamente personales. El dirigente ha emitido un comunicado haciendo pública su decisión justo el día después de que el equipo venciera en casa ante el Águilas (31-26) en el partido aplazado del pasado mes de febrero como consecuencia de la alerta naranja.

El comunicado dice textualmente lo siguiente (lo reproducimos íntegro):

"Desde el Club Balonmano Mare Nostrum Torrevieja, informamos a nuestros socios, aficionados, patrocinadores y medios de comunicación que el actual presidente de la entidad, Pablo López Mateo, ha comunicado formalmente a la Junta Directiva su decisión de finalizar su etapa al frente de la presidencia, una vez concluya la presente temporada por motivos estrictamente personales.

A través de este comunicado, el presidente desea expresar su más sincero agradecimiento a todas las partes que han caminado a su lado durante este mandato.

En primer lugar, a la Junta Directiva, por su trabajo incansable y por ser el motor que ha permitido al club superar cada reto con solvencia y pasión. En segundo lugar, a las Administraciones Públicas. Especialmente, al Excmo. Ayuntamiento de Torrevieja y su Concejalía de Deportes, por el apoyo constante y la colaboración necesaria para el fomento de nuestro deporte en la ciudad. Gracias también a los patrocinadores y colaboradores por su confianza y apuesta decidida por el proyecto del Mare Nostrum, siendo piezas clave en la sostenibilidad y crecimiento de la entidad. Por último, a la familia del balonmano. Desde jugadores, cuerpo técnico y, por supuesto, a nuestra afición, por hacer que cada partido de cada uno de nuestros equipos sea un motivo de orgullo.

La decisión se comunica en este momento para garantizar una transición ordenada y ejemplar. Hasta el cierre oficial de la temporada, el presidente continuará ejerciendo sus funciones con el compromiso habitual, enfocado en los objetivos deportivos y la estabilidad institucional. En las próximas semanas se informará detalladamente sobre la hoja de ruta a seguir de acuerdo con los estatutos del club.

Por su parte, los miembros de la Junta Directiva queremos dejar constancia de nuestro profundo agradecimiento a Pablo López por su integridad y la entrega incondicional que ha demostrado durante estos años. Su gestión no solo ha fortalecido los cimientos de nuestra entidad, sino que deja una huella imborrable en la gran familia que forma el Club Balonmano Mare Nostrum. Le deseamos los mayores éxitos en sus futuros proyectos personales, sabiendo que esta siempre será su casa.

Atentamente,

La Junta Directiva del Club Balonmano Mare Nostrum Torrevieja"

VICTORIA ANTE EL ÁGUILAS POR 31-26

Por otra parte, el Club Balonmano Mare Nostrum Torrevieja consiguió una gran victoria ayer miércoles, 25 de marzo. El partido correspondía a la jornada 21 de la Primera Nacional del balonmano español, Grupo E. Se aplazó por alerta naranja el pasado mes de febrero. Así pues, el cuadro salinero recibía al Balonmano Águilas en el Palacio de Deportes “Tavi y Carmona”.

El comienzo del encuentro no fue nada cómodo para los hombres de Alberto Rodríguez. Los aguileños conseguían ver puerta y acertar sobre la profunda defensa torrevejense, que apostó por un sistema 6:0. Las primeras ventajas fueron, de hecho, para el equipo murciano.

En ataque, los locales no tuvieron excesivas dificultades para llegar hasta posiciones francas de lanzamiento. Estuvieron muy acertados con un Daniel Payá que fue el máximo goleador del equipo, con nueve tantos. El resultado, al descanso, siguió favoreciendo al conjunto visitante, que ganaban al término de los primeros treinta minutos por 16 – 17.

El Mare Nostrum no tardó en dar la vuelta al electrónico del “Tavi y Carmona” tras el descanso. El míster torrevejense optó por una defensa todavía más profunda que dificultó mucho la transición de balón murciana y obligaba a opciones más individualistas. Tras el 20 – 20 (Minuto 37:05), los salineros conseguían ponerse por delante. Una circunstancia que ya no cambió.

Con un ataque fluido y variado, aumentaron sus números hasta alcanzar una ventaja máxima de cinco goles (29 – 24 Min. 55:20). Todavía consiguió el cuadro de Águilas acercarse hasta los tres tantos, pero un buen desempeño de Sergio García bajo palos y el cansancio acumulado en el equipo rival permitieron que los dos puntos se quedaran en casa.

Con el 31 – 26 final, la victoria permite a los torrevejenses sumar 24 puntos antes de recibir este sábado, 28 de marzo, al tercer clasificado de la tabla: el Jeovent Balonmano Leganés. Un choque que se podrá vivir en el Pabellón Municipal Cecilio Gallego a partir de las 18:30 horas.