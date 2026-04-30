El Pleno de Orihuela aprueba por unanimidad declarar este 2026 'Año del Rey Teodomiro'

El Ayuntamiento de Orihuela ha aprobado por unanimidad, en el pleno ordinario del mes de abril, la declaración de 2026 como Año del Rey Teodomiro, una iniciativa con la que se pretende poner en valor uno de los episodios históricos más relevantes vinculados a la ciudad y a la configuración del territorio.

La propuesta parte de la solicitud formulada por la Fundación de la Comunidad Valenciana Patronato Histórico Artístico de la Ciudad de Orihuela, que en su Junta General celebrada el 25 de noviembre de 2025 acordó instar al Ayuntamiento a impulsar esta declaración, recordando expresamente que el Pacto de Tudmir fue firmado hace 1.313 años, una efeméride de especial significado para la memoria histórica del municipio.

El Pacto de Tudmir, suscrito en abril del año 713 entre el jefe visigodo Teodomiro y ‘Abd al-Aziz ibn Musa, se produjo “en un contexto de profunda transformación histórica hacia el final de la invasión musulmana de la península ibérica” y constituye un hecho singular dentro del proceso de conquista.

Tal y como recoge la proposición aprobada, se trata de “un acuerdo que supone una capitulación voluntaria, que permitió mantener la estructura social, económica y religiosa a cambio de cumplir con el impuesto de la ŷizya”, garantizando a la población “la vida, la libertad, la conservación de sus bienes y el respeto a su religión y sus costumbres”.

Además, se destaca que nos encontramos ante “un documento excepcional, tanto por su contenido como por su conservación”, ya que es el único tratado de estas características que se ha preservado en Al-Ándalus, lo que lo convierte en una referencia imprescindible para comprender la transición entre el mundo visigodo y el periodo andalusí.

La proposición subraya también la vinculación directa de este episodio con Orihuela, señalando que la ciudad es “la única que aparece en todas las versiones del pacto que nos han llegado”, consolidándose como núcleo principal del territorio de Tudmir y manteniendo posteriormente su relevancia como centro político, cultural e intelectual.

En este sentido, el acuerdo aprobado recuerda que “hace más de trece siglos, en un contexto de conflicto e incertidumbre, fue posible alcanzar un acuerdo que favoreció la convivencia y la estabilidad del territorio”, una reflexión que cobra especial significado en el contexto actual.

Programación y acuerdos aprobados

La declaración del Año del Rey Teodomiro llevará aparejada una programación anual de actividades culturales, educativas y divulgativas vinculadas a la figura de Teodomiro y al Pacto de Tudmir, que se impulsará desde las distintas concejalías municipales.

En este sentido, el acuerdo plenario contempla el desarrollo de iniciativas dirigidas al ámbito educativo, con el objetivo de dar a conocer entre los centros escolares la figura de Teodomiro, el contenido del pacto y su relevancia histórica.

Asimismo, se promoverá la organización de jornadas, charlas, conferencias y exposiciones temáticas en colaboración con entidades académicas y culturales, entre ellas la Universidad Miguel Hernández, así como el impulso de actuaciones de carácter turístico y cultural, incluyendo la creación de rutas históricas y la señalización de espacios vinculados a este periodo. Entre las medidas aprobadas destaca también la convocatoria de un concurso de ideas para la realización de una escultura en bronce del Rey Teodomiro, destinada a su instalación en un lugar emblemático del municipio como elemento simbólico y permanente de este legado.

El acuerdo incluye además el establecimiento de líneas de colaboración con entidades culturales e institucionales para el desarrollo de acciones conjuntas, así como el respaldo del Ayuntamiento de Orihuela a las iniciativas orientadas al reconocimiento internacional del Pacto de Tudmir en el marco del programa Memoria del Mundo de la UNESCO. Finalmente, se dará traslado del acuerdo a la Fundación de la Comunidad Valenciana Patronato Histórico Artístico de la Ciudad de Orihuela, así como a las entidades y organismos implicados.

La aprobación por unanimidad de todos los grupos políticos pone de manifiesto el consenso en torno a una iniciativa que permitirá reforzar la identidad histórica de Orihuela y proyectarla a través de una programación cultural, educativa y turística a lo largo de todo el año. Además, el acuerdo contempla la creación de una Comisión de seguimiento o grupo de trabajo, formada por un concejal de cada grupo municipal, que se encargará de la coordinación y seguimiento de las actividades previstas en colaboración con el Patronato Histórico de la Ciudad, garantizando así el desarrollo de la programación a lo largo de este 2026.

La propuesta ha sido elevada al Pleno por la concejalía de Patrimonio Histórico que dirige Matías Ruiz, desde donde se ha impulsado este expediente con el objetivo de coordinar una programación que refuerce el valor histórico y cultural de Orihuela.