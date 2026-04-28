El Ayuntamiento de Almoradí convoca reuniones con las familias y una jornada de puertas abiertas para conocer el nuevo CEIP nº4

El Ayuntamiento de Almoradí ha presentado este martes el calendario de reuniones informativas y visitas organizado en torno al nuevo CEIP Nº 4, con el objetivo de seguir acercando este proyecto a las familias del municipio y acompañarlas en un momento importante para la comunidad educativa.

La alcaldesa de Almoradí, María Gómez, y la concejala de Educación, Susana Miralles, han dado a conocer las próximas acciones previstas, que incluyen dos reuniones con familias y una jornada de puertas abiertas para que los vecinos y vecinas puedan conocer de primera mano las instalaciones del nuevo centro educativo.

En concreto, el lunes 4 de mayo, a las 20:00 horas, en el Auditorio Municipal, se celebrará una reunión abierta a todas las familias interesadas en conocer el proyecto del nuevo centro y la realidad actual del nuevo CEIP Nº4. Posteriormente, el miércoles 6 de mayo, a las 19:00 horas, en el Ayuntamiento de Almoradí, tendrá lugar un encuentro específico dirigido a las familias que escolarizan a niños y niñas de entre 2 y 3 años. Además, el sábado 9 de mayo, de 10:00 a 12:00 horas, el Ayuntamiento tiene previsto, según la alcaldesa, María Gómez “llevar a cabo una jornada de puertas abiertas, para que todas las familias de Almoradí puedan visitar el colegio y descubrir las modernas instalaciones y servicios del nuevo centro”.

La primera edil, ha destacado que “el nuevo CEIP Nº 4 es una gran oportunidad para Almoradí y para sus familias, porque hablamos de un colegio moderno, amplio y bien planificado, que viene a reforzar la calidad educativa del municipio y a ofrecer más espacio, más atención y más futuro a los alumnos”. La regidora ha subrayado además que “queremos que las familias puedan recorrer y conocer el centro con tranquilidad, ver sus instalaciones y contar con toda la información necesaria en un proceso tan importante como este”.

Por su parte, la concejala de Educación, Susana Miralles, ha señalado que “estas reuniones y la jornada de puertas abiertas responden al compromiso del Ayuntamiento de acompañar a las familias, resolver dudas y mostrar con total transparencia cómo será este nuevo colegio”. Miralles ha añadido que “el CEIP Nº 4 nace como un centro preparado para las necesidades actuales, con instalaciones modernas y con una planificación pensada para dar estabilidad y calidad educativa desde el primer día”.

El nuevo CEIP Nº 4 de Almoradí cuenta con 6.007 metros cuadrados construidos, capacidad para 735 alumnos y alumnas y un total de 30 aulas, en un centro concebido para Educación Infantil y Primaria. Entre sus principales espacios y servicios destacan aulas modernas, biblioteca, aula de música, aula de informática, gimnasio y huerto escolar, además de amplias zonas exteriores, un total de 1.936 metros cuadrados de pistas deportivas, y dependencias adaptadas a las necesidades del alumnado y del profesorado.

Desde el Ayuntamiento, el equipo de gobierno ha insistido en que este nuevo colegio supone un paso muy importante para el presente y el futuro educativo de Almoradí, al tratarse de una infraestructura pensada para mejorar la oferta pública, responder al crecimiento del municipio y ofrecer a las familias un entorno de aprendizaje moderno, funcional y de calidad, “que contribuirá de manera decisiva a descongestionar nuestros colegios y, por tanto, a mejorar la calidad educativa que reciben nuestros alumnos”, ha insistido la alcaldesa.

Mejora de los accesos al nuevo colegio

De forma paralela, el Ayuntamiento de Almoradí continúa avanzando en la mejora de los accesos al nuevo CEIP Nº 4. Las actuaciones previstas incluyen la ordenación del acceso peatonal al centro, la creación de un nuevo vial peatonal-ciclista junto a la antigua CV-935 y la adecuación del entorno para facilitar la movilidad tanto de peatones como de vehículos. Asimismo, el proyecto contempla la ordenación del tráfico en los accesos al colegio y una zona de aparcamiento que permitirá ampliar las plazas existentes y evitar conflictos en las horas punta. Estas obras salieron a licitación el pasado 2 de abril por un importe de 305.671,68 euros, y actualmente se encuentran en fase de valoración de ofertas para su posterior adjudicación y ejecución.