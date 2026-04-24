El Orihuela CF busca la salvación matemática en una jornada unificada decisiva

La Segunda Federación entra en su fase definitiva con la disputa de la penúltima jornada de liga, marcada por la unificación de horarios decretada por la Federación. Todos los encuentros se jugarán este domingo a las 12:00 horas, en un fin de semana clave tanto en la zona alta como en la lucha por la permanencia.

En este contexto, el Orihuela CF visitará a Las Palmas Atlético con el objetivo de certificar de forma matemática su continuidad en la categoría. El conjunto escorpión, que aún no tiene asegurada la permanencia pese a encontrarse en la recta final del campeonato, depende de sí mismo: una victoria en tierras canarias garantizaría su salvación.

Actualmente, el Orihuela mantiene una ventaja de seis puntos sobre el Intercity, equipo que marca la zona de promoción por la permanencia. Sin embargo, el golaveraje particular favorece al conjunto alicantino, lo que obliga a los oriolanos a puntuar para evitar complicaciones en la última jornada. Cabe recordar que el descenso directo ya está descartado, pero la amenaza del play-out sigue vigente.

El duelo cobra aún más relevancia teniendo en cuenta que el Orihuela ha mostrado un mejor rendimiento como visitante durante la temporada, en contraste con sus dificultades como local.

Mucho en juego también en la Liga Comunidad

En el fútbol regional, varios equipos de la Vega Baja afrontan compromisos determinantes. El Sporting Costa Blanca Torrevieja, tercero en la clasificación, visitará al Novelda Unión con la intención de consolidarse en puestos de promoción de ascenso. Los salineros cuentan con solo un punto de margen sobre el cuarto clasificado, por lo que no pueden permitirse un tropiezo.

Por su parte, el CD Tader y el Redován disputan auténticas finales por la permanencia. El Tader, en puestos de descenso, se encuentra a solo un punto de la salvación, mientras que el Redován, fuera de la zona roja, necesita puntuar para no caer en ella.

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A falta de dos jornadas para el final, la emoción está asegurada en todas las categorías, con varios equipos jugándose sus objetivos en apenas 180 minutos.