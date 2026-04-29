noticias mediodía 29/04/2026

El Ministerio de Ciencia reconoce a Torrevieja con la distinción de ‘Ciudad de la Ciencia y la Innovación’

🔝 El reconocimiento destaca la apuesta por políticas locales innovadoras orientadas a mejorar la vida de la ciudadanía y sitúa a Torrevieja dentro de la Red Innpulso, un foro estatal que impulsa la colaboración entre municipios en materia de innovación

Onda Cero Vega Baja

Vega Baja |

Torrevieja ha sido reconocida por el Ministerio de Ciencia con la distinción de ‘Ciudad de la Ciencia y la Innovación’, en la categoría de municipios de más de 100.000 habitantes. El reconocimiento, junto a otras localidades como Elche, Alicante o Denia, destaca la apuesta del Ayuntamiento por políticas locales innovadoras orientadas a mejorar la vida de la ciudadanía y sitúa a Torrevieja dentro de la Red Innpulso, un foro estatal que impulsa la colaboración entre municipios en materia de innovación.

Con esta incorporación, Torrevieja pasa a formar parte de una red que fomenta herramientas como la compra pública innovadora, los laboratorios urbanos y el acceso a programas de financiación, formación y proyección internacional en I+D+i

Semáforos accesibles

El Ayuntamiento de Orihuela ha iniciado la implantación de una nueva generación de semáforos accesibles ZEBRA Passblue para mejorar la seguridad y autonomía de las personas con discapacidad visual. La actuación, impulsada por la concejalía de Seguridad Ciudadana, supone la renovación de sistemas con más de 40 años de antigüedad por una tecnología más eficaz y adaptada a los estándares actuales de accesibilidad.

Los nuevos dispositivos funcionan a demanda, se activan mediante mando o aplicación móvil y ajustan automáticamente el volumen del sonido, reduciendo la contaminación acústica. Desde el Ayuntamiento destacan que esta mejora refuerza la seguridad vial y avanza en igualdad y calidad de vida, y anuncian que la red de semáforos accesibles se ampliará progresivamente en distintos puntos del municipio.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer