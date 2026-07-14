Orihuela incorpora a la aplicación web municipal las incidencias de Limpieza Viaria y RSU para mejorar el servicio en la costa

La Concejalía de Limpieza Viaria y Residuos Sólidos Urbanos (RSU), que dirige Rocío Ortuño, ha ampliado la aplicación web municipal de incidencias para incorporar los servicios de Limpieza Viaria y recogida de residuos en la zona costera. La herramienta permitirá a los vecinos comunicar incidencias y solicitar la recogida de enseres de forma rápida y sencilla, adjuntando fotografías, ubicación y otra información de interés, con el objetivo de agilizar la respuesta, mejorar la planificación de los trabajos y ofrecer un servicio más eficaz y cercano.

La aplicación comenzó a funcionar hace unos meses como proyecto piloto para comunicar incidencias relacionadas con el mantenimiento de viales en la costa. Tras comprobar los buenos resultados obtenidos y la rapidez que aporta la comunicación directa con los ciudadanos, el Ayuntamiento ha decidido ampliar su uso a los servicios de Limpieza Viaria y RSU. Esta nueva actuación se suma a las importantes mejoras puestas en marcha por el Ayuntamiento para reforzar el servicio en la costa. En los dos últimos años se ha renovado el parque móvil con la incorporación de 12 nuevos camiones recolectores, 9 camiones de 3.500 kilogramos, 4 barredoras, una cuba, una hidrolimpiadora y nuevos contenedores, además del refuerzo de personal durante la temporada estival, la licitación del alquiler de contenedores y transporte a planta, así como el mantenimiento de playas y la recogida de algas. Todo ello ha supuesto una inversión superior a seis millones de euros.

A partir de ahora, los vecinos podrán comunicar incidencias relacionadas con la limpieza viaria y la recogida de residuos o solicitar la retirada de enseres a través de la aplicación web, accediendo desde la página de Orihuela Limpia o mediante el código QR habilitado para ello. El sistema permite adjuntar fotografías, indicar la ubicación exacta e incorporar información relacionada con la incidencia.

Además, la propia aplicación facilitará automáticamente el día y el lugar donde deben depositarse los enseres, informará sobre la ubicación de los ecoparques móviles y notificará al usuario cuando la incidencia haya sido resuelta. De esta forma, tanto los vecinos como el Ayuntamiento dispondrán de información detallada sobre los servicios prestados, mejorando la coordinación y la calidad del servicio.

Rocío Ortuño ha explicado que esta herramienta permitirá conocer con mayor precisión las necesidades reales del servicio y mejorar su organización, especialmente ante situaciones derivadas del abandono incontrolado de enseres, podas o escombros. Como ejemplo, durante el mes de junio de 2026, el servicio de recogida retiró 2.580 puntos de enseres en todo el litoral, pese a haberse recibido únicamente 228 avisos. También se recogieron 408 colchones, cuando solo se registraron dos avisos, mientras que en el servicio de podas se actuó en 2.916 puntos, aunque únicamente se habían comunicado 85 avisos. Estos datos ponen de manifiesto la importancia de que los vecinos comuniquen las incidencias para facilitar una mejor planificación y una respuesta más rápida.

La concejala ha apelado a la colaboración ciudadana para que los vecinos utilicen esta nueva herramienta y respeten la Ordenanza de Limpieza Viaria, RSU y Convivencia Ciudadana, evitando depositar enseres, podas o escombros sin previo aviso. Asimismo, ha recordado que el servicio está destinado exclusivamente a particulares, admite un máximo de un metro cúbico de poda y cuatro bultos en el caso de los enseres, mientras que los residuos procedentes de obras deben gestionarse conforme a la normativa municipal.

Ortuño ha destacado que esta ampliación "supone un paso más en el compromiso del equipo de gobierno por seguir mejorando el servicio de Limpieza Viaria y recogida de residuos, ofreciendo a la ciudadanía canales de comunicación cada vez más accesibles, cercanos y eficaces". Asimismo, ha avanzado que, una vez consolidada esta experiencia piloto en la costa, la aplicación se implantará progresivamente en el casco urbano y las pedanías. El Ayuntamiento pondrá en marcha una campaña informativa para dar a conocer esta herramienta y fomentar su utilización entre los vecinos y las comunidades de propietarios.

La aplicación web se suma a los canales habituales de atención del servicio. En la zona costera, los vecinos podrán contactar a través del teléfono 965 757 888 y del móvil 635 321 451, así como mediante los correos electrónicos aseourbano@orihuela.es y administracion@ecoplanservicios.es. Para el casco urbano y las pedanías continúa disponible el teléfono 965 306 178 y el correo aseourbano@orihuela.es. La aplicación puede utilizarse a través de la web www.orihuelalimpia.com, desde donde los ciudadanos podrán comunicar incidencias y realizar solicitudes de forma rápida y sencilla.