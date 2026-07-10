La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Torrevieja adjudica las obras para finalizar el entorno del Dique de Levante

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Torrevieja ha adjudicado las obras de finalización del entorno del Dique de Levante y de las infraestructuras auxiliares de los nuevos accesos a este espacio emblemático de la ciudad a la empresa CHM Obras e Infraestructuras, S.A., por un importe total de 3.580.480,29 euros (IVA incluido).

La adjudicación supone una baja del 8,88% respecto al presupuesto base de licitación, que ascendía a 3.929.412,08 euros, lo que representa un ahorro para las arcas municipales de 348.931,79 euros, manteniendo íntegramente las prestaciones previstas en el proyecto.

Las obras permitirán completar el acondicionamiento del entorno del Dique de Levante, dotándolo de todos los servicios e instalaciones necesarios para su plena funcionalidad. Entre las actuaciones previstas destacan la finalización de los espacios situados bajo la rampa de acceso, la ejecución de instalaciones eléctricas, alumbrado interior y exterior, telecomunicaciones, climatización y ventilación, sistemas de protección contra incendios, fuentes ornamentales, pavimentación, carpinterías, cerramientos y equipamiento urbano, y la dotación de los aseos públicos del recinto portuario, culminando así uno de los proyectos estratégicos de integración entre la ciudad y el puerto.

LA OFERTA MEJOR VALORADA

Al procedimiento abierto concurrieron seis empresas especializadas del sector de la obra pública, resultando adjudicataria CHM Obras e Infraestructuras, S.A., al obtener la mayor puntuación global con 97,74 puntos. La clasificación final del concurso quedó de la siguiente manera:

CHM Obras e Infraestructuras, S.A. (97,74 puntos)

ORTHEM Servicios y Actuaciones Ambientales, S.A.U. (95,47 puntos)

ASCH Infraestructuras y Servicios, S.A. (93,00 puntos)

TECMO Instalaciones, Obras y Servicios, S.A. (92,10 puntos)

Construcciones Urdecon, S.A. (90,57 puntos)

Gestaser, Obras y Servicios, S.L. (22,50 puntos, porque no presentó oferta económica mejorada, ni amplió el plazo de garantía ni ofertó las mejoras previstas en el pliego, por lo que obtuvo 0 puntos en esos tres criterios objetivos).

Además del precio ofertado, CHM Obras e Infraestructuras incorpora importantes mejoras al contrato, entre las que destacan:

Ampliación del plazo de garantía en 45 meses adicionales.

Ejecución de una malla de acero inoxidable para la creación de zonas de sombra mediante vegetación trepadora.

Instalación de barandillas de acero patinable como elemento adicional de seguridad.

Colocación de luminarias LED suspendidas en catenaria para reforzar la iluminación ambiental y funcional de los recorridos peatonales.

OCHO MESES DE EJECUCIÓN

El contrato establece un plazo de ejecución de ocho meses, contemplando igualmente la posibilidad de realizar recepciones parciales de la obra para coordinar su puesta en servicio con el resto de actuaciones que se desarrollan en el ámbito portuario.

Con esta adjudicación, el Ayuntamiento de Torrevieja se encuentra finalizando la transformación integral del frente portuario, culminando una actuación que permitirá completar uno de los espacios urbanos más representativos de la ciudad y mejorar la conexión entre el puerto y el casco urbano, ofreciendo a vecinos y visitantes un entorno plenamente urbanizado, accesible y equipado.