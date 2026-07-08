Se adjudican las obras del Parque Urbano 'Alto de la Casilla' de Torrevieja, que podrían comenzar en agosto

El Ayuntamiento de Torrevieja ha adjudicado en Junta de Gobierno Local las obras de ejecución del Parque Urbano Alto de la Casilla, uno de los proyectos de infraestructura verde más importantes previstos en el municipio, con una inversión de 10.370.583 euros (IVA incluido). La adjudicación ha recaído en la UTE ABALA Infraestructuras, S.L. – ORTHEM Servicios y Actuaciones Ambientales, S.A.U., que ha obtenido la mayor valoración global del procedimiento con 97,49 puntos, tras la evaluación de los criterios técnicos y económicos establecidos en el pliego de contratación, con una baja del presupuesto base de licitación del 13% (1.549.627 euros).

Tras esta adjudicación, el Ayuntamiento de Torrevieja espera que a lo largo del próximo mes de agosto comiencen a ejecutarse las obras, que tendrán una duración de 8 meses a contar desde la firma del acta de replanteo, por lo que podrían estar finalizadas, si se cumplen todos los plazos previstos, en la primavera de 2027.

El procedimiento de licitación, sujeto a regulación armonizada y tramitado mediante procedimiento abierto, ha contado con una elevada participación empresarial, con 13 ofertas presentadas, lo que evidencia el interés que ha despertado una actuación que transformará este espacio en un gran parque urbano destinado al ocio, la convivencia, el deporte y el disfrute de vecinos y visitantes.

Además de la oferta económica, la adjudicación ha tenido en cuenta criterios de calidad, garantías y mejoras al proyecto, resultando finalmente la propuesta de la UTE ABALA–ORTHEM la mejor valorada por los servicios técnicos municipales.

MEJORAS QUE ENRIQUECEN EL PROYECTO

La empresa adjudicataria incorpora la totalidad de las mejoras opcionales previstas por el Ayuntamiento, que supondrán un importante valor añadido al parque sin incremento del coste para la Administración.

Entre ellas destaca la instalación de 810 metros cuadrados adicionales de pérgolas de geometría orgánica, distribuidas en diferentes zonas del parque para generar amplios espacios de sombra y mejorar el confort de los usuarios, especialmente durante los meses de mayor calor.

Asimismo, el proyecto incorporará una nueva zona de juegos infantiles universales e inclusivos, integrada por siete elementos homologados, diseñados para favorecer el juego de todos los niños con independencia de sus capacidades:

La Bota Loca

La Ballenita

Faro con Red

Arco Hamaca

Locomotora

Barquito Transatlántico

Estrella de Mar con Tobogán

Estas mejoras están valoradas conjuntamente en 267.350 euros, correspondiendo 238.950 euros a la instalación de pérgolas y 28.400 euros a los juegos infantiles universales.

Con esta adjudicación, el Ayuntamiento de Torrevieja continúa avanzando en la creación de nuevos espacios verdes de calidad, apostando por una ciudad más sostenible, accesible y pensada para el disfrute de las familias, dotando al futuro Parque Urbano Alto de la Casilla de amplias zonas estanciales, nuevos espacios de sombra y áreas de juego inclusivas que convertirán este enclave en uno de los grandes pulmones verdes del municipio.