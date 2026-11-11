El Mare Nostrum Torrevieja vuelve a tropezar en casa y el Almoradí sigue intratable

En balonmano, resultados contrapuestos para los dos principales representantes de la comarca en las categorías nacionales. El Mare Nostrum Torrevieja no pudo hacerse fuerte en el pabellón Cecilio Gallego y sufrió una nueva derrota ante el Balonmano Marni, mientras que el Almoradí Fajovi Únique continúa firmando un inicio de temporada impecable y mantiene su condición de líder en Segunda Nacional.

Comenzamos por la Primera Nacional, donde el Mare Nostrum Torrevieja sufrió un nuevo revés en casa. El conjunto dirigido por Aarón Álvarez cayó por 23-34 frente al Balonmano Marni Rosval, en el encuentro correspondiente a la octava jornada del grupo E, disputado el pasado sábado en el pabellón municipal Cecilio Gallego.

Los torrevejenses encadenan así su segunda derrota consecutiva como locales, después de haber perdido también en su pista ante el Mislata por un ajustado 23-24. En esta ocasión, sin embargo, el rival fue claramente superior durante buena parte del encuentro y terminó llevándose una victoria por once goles de diferencia.

El Balonmano Marni demostró desde el comienzo que llegaba dispuesto a imponer su ritmo. Los valencianos combinaron rápidas transiciones al contraataque, lanzamientos desde el exterior y un juego muy efectivo con el pivote, que se convirtió en un auténtico problema para la defensa salinera.

La superioridad visitante quedó patente desde los primeros minutos. Tanto es así que Aarón Álvarez tuvo que solicitar su primer tiempo muerto cuando apenas se habían disputado cinco minutos y su equipo ya había encajado cuatro goles.

La pausa permitió reaccionar al Mare Nostrum, que consiguió reducir la diferencia hasta los dos tantos y mantenerse con opciones durante buena parte del primer periodo. Sin embargo, cuando se acercaba el minuto veinte, el Marni volvió a abrir brecha con un parcial de cero a cuatro goles.

Ese arreón visitante permitió a los valencianos marcharse al descanso con una ventaja de cuatro tantos, dejando el marcador en una situación complicada para los torrevejenses.

Tras la reanudación, el guion no cambió. El Marni siguió haciendo mucho daño con sus lanzamientos exteriores y fue ampliando progresivamente su ventaja. En el minuto 36, la diferencia ya era de nueve goles, con un marcador de 14-23, y el partido quedó prácticamente sentenciado.

Los visitantes continuaron aumentando su renta hasta alcanzar los trece tantos de diferencia, con el 19-32 en el minuto 53. El Mare Nostrum no encontró soluciones para frenar el ataque valenciano y acabó perdiendo por el definitivo 23-34.

La nota positiva de la tarde llegó con el debut de Gorka Calvo con el primer equipo del Mare Nostrum. El joven jugador juvenil tuvo además la oportunidad de estrenarse como goleador, anotando el último tanto de los salineros en una jornada que, sin duda, recordará durante mucho tiempo.

Con este resultado, el conjunto de Aarón Álvarez desciende hasta la octava posición de la clasificación, aunque mantiene un dato positivo: su rendimiento a domicilio, donde ha conseguido hasta ahora todos sus puntos.

Precisamente, el próximo compromiso llegará lejos de Torrevieja. El Mare Nostrum visitará este domingo, 15 de noviembre, al Club Handbol Mallorca, en un encuentro que comenzará a las doce y media del mediodía en el pabellón La Salle Pont d'Inca. Los salineros intentarán recuperar sensaciones y prolongar su buena trayectoria como visitantes.

Y cambiamos de categoría para hablar del Almoradí Fajovi Únique, que continúa contando sus partidos por victorias y se mantiene en lo más alto de la Segunda Nacional.

El conjunto almoradidense consiguió una nueva victoria este pasado fin de semana, en esta ocasión en su visita al Mislata B, donde se impuso por 22-25 en un encuentro que volvió a demostrar la solidez del equipo en este comienzo de campeonato.

Con este resultado, el Almoradí suma seis victorias en las seis jornadas disputadas y alcanza los doce puntos, manteniendo el pleno de triunfos y encabezando la clasificación. Los almoradidenses comparten el liderato con el Benidorm, que también cuenta sus seis encuentros por victorias.

El equipo tendrá ahora la oportunidad de prolongar esta extraordinaria dinámica ante su afición. Su próximo compromiso será este sábado, 14 de noviembre, a las siete de la tarde, frente al Handbol Sueca, en el pabellón Venancio Costa de Almoradí.

Un partido en el que los locales tratarán de sumar su séptima victoria consecutiva y defender el liderato de la categoría.

En definitiva, dos situaciones diferentes para los representantes de la Vega Baja. El Mare Nostrum Torrevieja necesita reaccionar después de dos derrotas consecutivas en casa y buscará recuperar su mejor versión en Mallorca. Mientras tanto, el Almoradí Fajovi Únique continúa imparable, con seis triunfos en seis partidos y la posibilidad de seguir haciendo historia en este comienzo de temporada.