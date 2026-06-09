El defensa central aguileño Diego Ruiz, primer fichaje de la era René Martínez en el Orihuela CF

El Orihuela CF ha comenzado a dar forma a su proyecto para la temporada 2026-27 con el anuncio del fichaje del defensa central Diego Ruiz, la primera incorporación desde la llegada de René Martínez al banquillo amarillo. El conjunto escorpión inicia así una nueva etapa con la ambición de consolidarse entre los equipos más competitivos del Grupo V de Segunda Federación y pelear por acabar lo más arriba posible en la clasificación, sin renunciar a luchar por cotas mayores si las circunstancias de la temporada lo permiten.

La incorporación de Diego Ruiz supone la llegada de un futbolista contrastado en la categoría. Natural de Águilas (Murcia) y de 30 años, el central destaca por su experiencia, liderazgo y contundencia defensiva, cualidades que el propio club ha resaltado en su presentación oficial en las redes sociales. Procede de La Unión Atlético, donde ha competido durante la última campaña en Segunda Federación, y aterriza en Los Arcos para convertirse en una de las referencias de la zaga oriolana.

A lo largo de su carrera, Ruiz ha acumulado una amplia trayectoria en el fútbol semiprofesional español. Formado en el Águilas FC, pasó por la cantera de la UD Las Palmas antes de regresar al conjunto aguileño. Posteriormente defendió las camisetas del Lorca Deportiva, Recreativo Granada, Pulpileño, Lorca FC, Sant Jordi, Yeclano Deportivo, Racing Cartagena Mar Menor y La Unión Atlético, acumulando numerosas temporadas en Segunda Federación y antiguas categorías nacionales.

Su experiencia en equipos con aspiraciones de ascenso y su conocimiento del fútbol del sureste español han sido factores determinantes para que la dirección deportiva apostara por su incorporación. El defensa llega para aportar solidez, jerarquía y competitividad a una plantilla que comenzará a construirse alrededor de las ideas de René Martínez, recientemente anunciado como nuevo entrenador del club para la próxima campaña.

Junto al anuncio del fichaje de Diego Ruiz, el Orihuela CF también ha confirmado otros movimientos importantes de cara al nuevo curso. El club ha asegurado la continuidad del mediocentro Booker, una de las piezas que seguirá formando parte del proyecto deportivo, mientras que Rubén García no continuará en la disciplina escorpiona y pone fin a su etapa como jugador amarillo.

Con estos primeros movimientos, el Orihuela empieza a perfilar una plantilla que buscará mantener la competitividad mostrada en las últimas temporadas y dar un paso adelante en una Segunda Federación cada vez más exigente. El mercado estival apenas acaba de comenzar, pero en Los Arcos ya se trabaja para construir un equipo capaz de aspirar a todo y devolver la ilusión a una afición que sueña con volver a ver a su club peleando por el ascenso.