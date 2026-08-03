El Consell aprueba la creación del IES Eras de la Sal de Torrevieja, que contará con 1.000 plazas escolares

El Consell ha aprobado en la mañana de hoy el decreto de creación del Instituto de Educación Secundaria (IES) Eras de la Sal de Torrevieja mediante la transformación de la actual Sección de Educación Secundaria del IES Torrevigía. Esta importante decisión permitirá que el centro disponga de una estructura organizativa y de gestión propia y contribuirá a reforzar la oferta educativa pública del municipio.

Para el próximo curso 2026/2027, el IES Eras de la Sal contará con una oferta de 22 unidades de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y dos unidades de Bachillerato. Una vez finalizadas las obras de construcción del edificio definitivo, el nuevo instituto dispondrá de un total de 32 unidades: 24 de ESO y ocho de Bachillerato. Su capacidad alcanzará las 1.000 plazas escolares, de las que 720 corresponderán a Educación Secundaria Obligatoria y 280 a Bachillerato.

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, ha valorado muy positivamente la aprobación del decreto por parte del Consell y ha asegurado que “estamos ante una noticia de enorme importancia para Torrevieja, porque reconoce oficialmente el crecimiento que ha experimentado este centro y le proporciona la autonomía que necesita para funcionar como un instituto independiente”.

Dolón ha destacado que “la creación del IES Eras de la Sal responde a una necesidad real de nuestra comunidad educativa. Torrevieja es una de las ciudades con mayor crecimiento demográfico de la Comunitat Valenciana y cada año escolariza a un número muy elevado de alumnos sobrevenidos, por lo que necesitamos ampliar permanentemente nuestra oferta de plazas y disponer de nuevas infraestructuras”.

UN CENTRO QUE HA MULTIPLICADO SU ALUMNADO Y SUS UNIDADES

La Sección de Educación Secundaria del IES Torrevigía comenzó su actividad durante el curso 2022/2023 con cuatro unidades de ESO para atender las necesidades de escolarización existentes en la ciudad. Desde entonces, su crecimiento ha sido constante hasta alcanzar las 18 unidades de ESO durante el presente curso. Esta evolución ha hecho necesaria su transformación en un instituto independiente, dado que las secciones de los institutos tienen establecido un límite máximo de 11 unidades de ESO. El nuevo centro pasa a denominarse IES Eras de la Sal, nombre acordado por el Consejo Escolar Municipal.

La transformación permitirá dotar al instituto de plena autonomía organizativa y funcional, adaptar su estructura al crecimiento registrado durante los últimos años y mejorar la planificación de la oferta educativa en Torrevieja. La medida aprobada por el Consell supone un impacto económico de 722.937,76 euros durante los ejercicios 2026 y 2027, correspondiente a los gastos de funcionamiento y de personal derivados de la nueva organización del centro.