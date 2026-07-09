Comienzan en Orihuela las obras de la nueva red de pluviales para reducir el riesgo de inundaciones en Capuchinos y Espeñetas

El Ayuntamiento de Orihuela ha iniciado las obras de ejecución de la nueva red de pluviales de la avenida Constitución, una actuación destinada a mejorar la evacuación de las aguas de lluvia y reducir las inundaciones que se producen durante los episodios de precipitaciones intensas en los barrios de Capuchinos, Espeñetas y San Francisco.

El alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, acompañado por el concejal de Infraestructuras, Víctor Valverde, y el técnico municipal y supervisor del proyecto, Pedro García, ha presentado esta mañana el inicio de los trabajos que han sido adjudicados por cerca de 720.000 euros, formando parte de un conjunto de inversiones que superarán los tres millones de euros para mejorar el drenaje y minimizar los efectos de las lluvias torrenciales.

Valverde ha explicado que, aunque la actuación recibe el nombre de avenida Constitución, el proyecto incluye diferentes intervenciones repartidas por la zona para captar las aguas de lluvia y conducirlas hasta el río, mejorando el funcionamiento de toda la red de drenaje. En este sentido, ha destacado que esta obra forma parte de un plan integral que el Ayuntamiento está desarrollando para dar solución definitiva a los problemas de inundaciones que sufre esta zona de Orihuela. Entre las actuaciones previstas figura el futuro colector de Espeñetas, con una inversión cercana a 1,5 millones de euros, que recogerá todas las aguas de este sistema y las conducirá directamente al río.

A ello se suma una nueva actuación valorada en 300.000 euros, que saldrá próximamente a licitación y consistirá en la construcción de varios diques en barrancos de la Sierra de San Miguel para laminar el agua procedente de las lluvias torrenciales antes de que alcance el casco urbano. Asimismo, el Ayuntamiento ejecutará nuevas actuaciones de recogida de pluviales y mejora del saneamiento en la zona de la plaza de Santiago, donde varias calles presentan problemas recurrentes durante los episodios de lluvia y cuyos vecinos también venían reclamando una solución.

Valverde también ha anunciado que estas inversiones se completarán con la futura reurbanización de la avenida Constitución, donde se instalarán aceras drenantes que permitirán filtrar el agua de lluvia, una solución innovadora con la que Orihuela aspira a situarse entre los municipios pioneros en la implantación de este tipo de pavimentos, al tiempo que se renovará una de las principales entradas históricas de la ciudad.

El concejal de Infraestructuras ha recordado que estas actuaciones contaban con financiación desde el año 2020, aunque no llegaron a ejecutarse. "Cuando llegamos al Gobierno prácticamente solo existía la financiación, pero hubo que redactar todos los proyectos y poner en marcha la tramitación necesaria para hacerlas realidad", ha explicado.

En este sentido, ha agradecido la colaboración de Veolia durante la redacción de los proyectos, por su conocimiento del sistema hidráulico de la ciudad, así como el trabajo realizado por los técnicos y funcionarios municipales, que han asumido una importante carga de trabajo para sacar adelante estas inversiones junto a los fondos municipales y las subvenciones ya existentes.

También ha mostrado su agradecimiento a la empresa adjudicataria, CHM, por su disposición para adaptar el inicio de las obras a los meses de verano con el fin de minimizar las molestias a vecinos y conductores, así como a la dirección facultativa de la obra, empresa oriolana, y al personal técnico municipal encargado de la supervisión de los trabajos. Valverde ha pedido comprensión a los vecinos por las molestias temporales que puedan ocasionar las obras y ha mostrado su confianza en que buena parte del conjunto de actuaciones anunciadas puedan estar en marcha en breve.

Por su parte, el técnico municipal y supervisor del proyecto, Pedro García, ha explicado que las obras tienen un plazo de ejecución de cuatro meses y consisten en la construcción de una nueva red de pluviales distribuida en cuatro actuaciones principales. La primera de ellas contempla la instalación de un nuevo colector de aproximadamente 250 metros en la avenida Constitución, entre la calle Virgen de la Fe y la plaza de Capuchinos, mediante una tubería de PVC de 630 milímetros de diámetro, incluyendo la reposición del pavimento, nuevos pozos de registro y la conexión con la red existente.

La segunda actuación, cuyos trabajos han comenzado este martes, corresponde a un nuevo colector de 400 milímetros que recogerá las aguas superficiales y las conducirá hasta el punto de vertido existente en la calle Espeñetas. El proyecto incluye además un nuevo entronque en la zona norte de la plaza de Capuchinos para evitar las acumulaciones de agua que se producen habitualmente en este punto, así como dos nuevas captaciones de aguas pluviales en la calle Barranco y en la calle Espeñetas mediante nuevas estructuras de hormigón y arquetas prefabricadas.

Pedro García ha señalado que la intención es mantener el ritmo de los trabajos durante los meses de julio y agosto para finalizar la actuación a principios de septiembre, antes de la llegada de los episodios de lluvias, acortando al máximo los plazos de ejecución.

Por su parte, el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, ha destacado que todas estas actuaciones supondrán una inversión cercana a los tres millones de euros y permitirán mejorar de forma significativa la calidad de vida de los vecinos. "Estamos hablando de obras que mejoran la vida de la gente. Cuando todo este conjunto de actuaciones esté finalizado, el impacto de la lluvia en este barrio será mucho menor y los vecinos afrontarán los episodios de lluvias con mayor seguridad y comodidad", ha señalado.

Vegara ha recordado que se trata de un proyecto ambicioso en el que el equipo de gobierno viene trabajando desde el inicio del mandato y cuya ejecución ha estado condicionada por los plazos administrativos. "Ahora ya es una realidad y permitirá que los vecinos disfruten de un barrio mejor preparado frente a las lluvias torrenciales", ha concluido.