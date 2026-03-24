Cambiemos Orihuela y PSOE presentan dos mociones que llevarán al pleno ordinario de este jueves de manera conjunta

Cambiemos Orihuela y PSOE han comparecido esta mañana en el Rincón Hernandiano para presentar dos mociones que llevarán al pleno ordinario de este próximo jueves de manera conjunta. En la primera de ellas plantean declarar Bien de Relevancia Local Inmaterial la celebración de los Murales de San Isidro cuando se cumplen 50 años de una celebración nacida en 1976 como homenaje popular a Miguel Hernández tras la dictadura y recuperada en 2012 por el gobierno de Los Verdes y el PSOE. Con motivo de esta efeméride, Cambiemos Orihuela ha reivindicado la necesidad de proteger esta manifestación artística y comunitaria, profundamente arraigada en la identidad del barrio. Su concejala, Leticia Pertegal, ha destacado que los murales son un espacio de participación ciudadana y memoria democrática cuya conservación y continuidad anual deben garantizarse desde las instituciones.

La segunda moción conjunta plantea impulsar la creación del Museo ‘Miguel Hernández’ en Orihuela. El concejal socialista Juan López defiende la iniciativa como una “apuesta estratégica” de ciudad para situar el legado de su poeta universal en el lugar que merece. Subraya que Orihuela tiene una responsabilidad histórica con Miguel Hernández y critica la falta de proyectos culturales de un gobierno municipal que, según denuncia, ha dejado perder iniciativas consolidadas vinculadas a su figura.

Ambos grupos han coincidido en que sus mociones conjuntas buscan "construir consensos y reforzar la protección del patrimonio cultural local", apelando al apoyo del resto de formaciones para dignificar la memoria de Miguel Hernández y consolidar la identidad cultural del municipio.