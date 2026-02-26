El ayuntamiento impulsa un programa de intervención psicológica para equipos deportivos de alta competición

El Ayuntamiento de Torrevieja, a través de las concejalías de Salud Pública (Prevención y Promoción de la Salud y Consumo) y Deportes, ha presentado el “Programa de intervención psicológica para equipos deportivos de competición”, una iniciativa destinada a mejorar el bienestar psicológico y la salud mental en el ámbito del deporte base del municipio.

Un programa que ha sido presentado en la mañana de hoy en rueda de prensa con la asistencia de las concejales de Salud Pública y Deportes, Rosa Cañón y Diana Box, y el profesor Aurelio Olmedilla Zafra, profesor titular del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Universidad de Murcia.

Este proyecto nace de la necesidad detectada de trabajar de forma estructurada la salud mental en el entorno deportivo, dotando a entrenadores y técnicos municipales de conocimientos y herramientas prácticas en psicología deportiva que puedan aplicar directamente en su labor diaria con jóvenes deportistas.

La primera sesión se celebrará mañana jueves, 26 de febrero, a las 16:00 horas, en el salón de actos del Palacio de Deportes “Tavi y Carmona”, para continuar a lo largo de los próximos meses su desarrollo. Para este primer encuentro ya se han inscrito un total de 34 entrenadores deportivos.

En el contexto deportivo actual, la salud mental desempeña un papel determinante para gestionar la presión competitiva, mantener la concentración y alcanzar el máximo rendimiento. Tanto deportistas de élite como amateurs se enfrentan a elevados niveles de estrés, expectativas y

exigencias físicas que pueden afectar a su bienestar físico y psicológico si no se abordan adecuadamente.

FUNDAMENTACIÓN: BIENESTAR PSICOLÓGICO EN EL DEPORTE BASE

La importancia del bienestar psicológico en el deportista de base está ampliamente respaldada por la evidencia científica. La práctica deportiva constituye un pilar fundamental para el desarrollo integral de niños y adolescentes, y la atención a su salud mental es clave para potenciar sus beneficios y garantizar su permanencia en el deporte.

Numerosos estudios, entre ellos los impulsados por la Organización Mundial de la Salud, demuestran que la actividad física reduce significativamente los síntomas de depresión, ansiedad y estrés en jóvenes. Especialmente en deportes de equipo, se consolida como un potente factor protector de la salud mental, fortaleciendo la autoestima y la satisfacción vital.

Además, el deporte base favorece:

Habilidades cognitivas: mejora del pensamiento, aprendizaje y juicio.

Capacidades socioemocionales: desarrollo del autocontrol, habilidades sociales, comunicación interpersonal y sentido de pertenencia.

Priorizar el bienestar psicológico en estas etapas no solo es una cuestión de salud, sino también de rendimiento a largo plazo. Un deportista con un adecuado estado emocional está mejor preparado para afrontar la presión y la frustración propias de la competición, mantener la motivación en el tiempo y reducir el abandono deportivo juvenil, mejorar su rendimiento deportivo y académico, al potenciar la concentración y la memoria.

El programa apuesta por un entorno deportivo centrado en la diversión, el aprendizaje y el desarrollo personal, evitando la presión excesiva que puede derivar en angustia y abandono.

ESTRUCTURA TÉCNICA DEL PROGRAMA

1. Formación en Psicología Deportiva

Promoción de la salud mental y el bienestar psicológico.

Dirigido a entrenadores/as, familias y equipos deportivos.

2. Asesoramiento a deportistas jóvenes

3. Investigación en aspectos psicológicos de la práctica deportiva

Programa para entrenadores/as (6 sesiones)

Presentación del programa y evaluación de variables psicológicas y sociodemográficas.

Cómo afianzar la motivación propia y la de los deportistas.

Estrategias para la gestión adecuada del estrés.

Regulación emocional en el entrenador y en el equipo.

Promoción de la salud mental con equipos, familias y directivos.

Evaluación final, reflexión y valoración de resultados.

Programa para familias (3 sesiones)

Papel de la familia en el bienestar psicológico de los hijos/as.

Gestión del uso de nuevas tecnologías y redes sociales.

Compatibilización de estudios y práctica deportiva.

Programa para deportistas (6 sesiones)

Se desarrollará entre enero y abril de 2026, con sesiones quincenales, trabajando con dos equipos —principalmente de categoría cadete— propuestos por la Concejalía de Deportes.

Contenidos:

Presentación, evaluación inicial y preparación psicológica para la competición.

Motivación y establecimiento de objetivos.

Regulación del nivel de activación.

Estilos atencionales y mejora de la concentración.

Técnicas psicológicas como la visualización.

Gestión del estrés y de las emociones en la competición y en la vida cotidiana.

Evaluación final y reflexión sobre la mejora alcanzada.