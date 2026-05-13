El Auditorio La Lonja de Orihuela acoge este sábado la jornada 'Autismo: de las aulas a la vida'

La concejala de Bienestar Social oriolana, Agustina Rodríguez ha destacado la importancia de seguir avanzando en inclusión, visibilización y apoyo a las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y a sus familias. Durante su intervención Rodríguez ha explicado que el TEA “es una condición del neurodesarrollo que afecta a la configuración del sistema nervioso y al funcionamiento cerebral”, y ha señalado que se caracteriza por dificultades en la comunicación, la interacción social y la flexibilidad del pensamiento y de la conducta. Asimismo, ha recordado que “no existe una única categoría diagnóstica para el autismo, sino muchas, en función del grado de apoyo que la persona necesite”.

La edil ha indicado que se estima que el autismo está presente en el 1% de la población y que, aunque cada persona lo manifiesta de manera diferente, todas comparten dificultades relacionadas con el desarrollo de habilidades sociales y comunicativas. En este sentido, Rodríguez ha asegurado que desde la Concejalía de Bienestar Social “tenemos el firme propósito de impulsar medidas para concienciar acerca del derecho de todas las personas que tienen la condición de autista y sus familiares a disfrutar de una vida plena”, siendo conscientes especialmente de las dificultades que pueden aparecer durante la infancia y la adolescencia.

Ponentes de prestigio

La concejala ha anunciado que la jornada contará con “ponentes de verdadero reconocido prestigio nacional”, comenzando por Sara Codina, quien ofrecerá la conferencia 'Autismo en primera persona'. Sobre ella, ha destacado que “es una figura destacada en el ámbito del autismo y la neurodiversidad”, recordando que fue diagnosticada de TEA-1 a los 41 años después de haber vivido prácticamente toda su vida sin saber que era autista. Rodríguez ha señalado que esta experiencia llevó a Sara Codina a crear la comunidad 'Mujer y Autista', desde donde comparte su experiencia con el objetivo de “eliminar estigmas, romper mitos y ayudar a quienes se encuentran en la misma situación”.

La jornada contará también con la participación de Carlos García Junco, quien impartirá la ponencia 'Superhéroes en EducACCIÓN'. La edil ha destacado que representa “la figura del profesional integral en el ámbito del desarrollo infantil y juvenil”, combinando formación clínica y educativa con una vocación de servicio que le ha llevado a ser reconocido como uno de los mejores docentes del país. Asimismo, ha detallado que Carlos García Junco es psicólogo y logopeda, maestro de Educación Primaria con especialización en Audición y Lenguaje, Pedagogía Terapéutica y Educación Física, además de contar con un máster en intervención e investigación socioeducativa.

La concejala ha explicado que esta jornada, bajo el lema ‘Autismo: De las aulas a la vida’, tiene como principal objetivo “sensibilizar a la población sobre el fenómeno del autismo, dar a conocer la realidad que sufren las personas con TEA y dotar de herramientas a profesionales y familias para abordar de la mejor manera posible las dificultades que puedan presentarse”.

Agustina Rodríguez ha querido agradecer especialmente la implicación de la asociación LiberTEA, destacando “el esfuerzo y el trabajo incansable” que realizan desde hace años en Orihuela “de forma interdisciplinar con niños, niñas y jóvenes para lograr que puedan desarrollarse, fomentar su autoestima y abordar cualquier tipo de dificultad”. La edil ha puesto además en valor “la colaboración entre el Ayuntamiento y LiberTEA para lograr una mejor atención a las personas que sufren TEA en nuestro municipio y a sus familiares”, asegurando que “queda mucho camino por recorrer y en ese camino siempre vamos a estar la Concejalía de Bienestar Social y LiberTEA”.

En este sentido, también ha resaltado la importancia del trabajo coordinado entre las asociaciones del tercer sector y la administración local, afirmando que “seguiremos trabajando en esta línea porque creemos que es la mejor forma de conseguir que nuestra ciudad sea cada vez más inclusiva”.

Por su parte, la presidenta de LiberTEA, Pilar Soriano, ha agradecido al Ayuntamiento de Orihuela y especialmente a la Concejalía de Bienestar Social “su sensibilidad y el apoyo brindado para hacer realidad este proyecto”.

Soriano ha explicado que esta jornada nace “con el firme propósito de poner el foco en la educación como motor de cambio”, apostando por ofrecer herramientas, compartir experiencias y fomentar avances reales en la calidad de vida de las personas con autismo. Asimismo, ha destacado que el objetivo es conseguir que “esa inclusión que empieza en las aulas se traslade de forma efectiva a todos los ámbitos de la vida cotidiana”.

La presidenta de LiberTEA ha animado finalmente a toda la ciudadanía a asistir el próximo 16 de mayo al Auditorio La Lonja, señalando que será “una oportunidad única para aprender, empatizar y avanzar juntos”.