NOTICIAS MEDIODÍA 31/03/2026

ASEMVEGA se prepara para celebrar en Torrevieja la X edición de los Premios Empresariales Vega Baja

🔝 La gala de entrega de premios se celebrará el jueves 9 de abril en el Centro Cultural 'Virgen del Carmen' de Torrevieja. Se otorgarán seis premios y cuatro menciones especiales

Onda Cero Vega Baja

Vega Baja |

La Asociación de Empresarios de la Vega Baja, ASEMVEGA, ha iniciado los preparativos de la X edición de los Premios Empresariales Vega Baja, cuya gala se celebrará el jueves 9 de abril en el Centro Cultural Virgen del Carmen de Torrevieja.

Estos galardones, ya consolidados, reconocen el talento, la innovación y la aportación del tejido empresarial de la comarca, y este año celebran su décimo aniversario con un homenaje al esfuerzo y la resiliencia del sector.

Relación de premiados

En esta edición, el jurado ha otorgado los premios a Avecox S.L. (Trayectoria Empresarial), Cañizos Faura S.L. (Innovación), Cifras Legal S.L.P. (Emprendimiento), TM Grupo Inmobiliario (Responsabilidad Social), S.A.T. 9890 OLÉ (Sostenibilidad) y Las Colinas Golf & Country Club (Promoción de la Vega Baja).

Además, se han concedido cuatro menciones especiales a la Asociación de Pequeños y Medianos Comerciantes de Torrevieja (APYMECO), Asociación de Empresas de Hostelería de Torrevieja y comarca (AEHTC), Tabisam S.L. y Aguas del Arco Mediterráneo S.A. (AGAMED). La gala cuenta con el patrocinio de Caja Rural Central y la colaboración de varias empresas de la comarca.

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