El Almoradí Fajovi Únique sigue imparable y el Mare Nostrum Torrevieja busca recuperarse

El balonmano de la Vega Baja vivió un fin de semana con resultados diferentes para sus dos principales representantes. El Mare Nostrum Torrevieja perdió por 25-27 ante el Balonmano Elche en Primera Nacional, mientras que el Almoradí Fajovi Únique volvió a ganar, esta vez por 30-23 frente al Balonmano Castellón, y continúa como líder invicto de Segunda Nacional.

El conjunto torrevejense, que llegaba al encuentro después de dos victorias consecutivas, ocupa ahora la séptima posición del grupo E con ocho puntos. Su próximo compromiso será este sábado 7 de noviembre, a las 18:30 horas, frente al Marni Rosval, en el pabellón Cecilio Gallego.

Además, el Mare Nostrum ha puesto en marcha una campaña para captar nuevos jugadores y jugadoras nacidos en 2016, 2017 y 2018, con el objetivo de fomentar la práctica del balonmano entre los más pequeños. El club ofrece información sobre la iniciativa a través de sus redes sociales.

Por su parte, el Almoradí Fajovi Únique sumó su décima victoria en otros tantos partidos y lidera en solitario la clasificación con diez puntos, uno más que el Fundación Agustinos Alicante. El equipo almoradidense buscará prolongar su excelente racha este domingo 8 de noviembre, a las 13:30 horas, en la pista del Balonmano Mislata B, último clasificado, que todavía no ha conseguido puntuar.