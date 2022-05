Ana Mas, directora del IES Thader de Orihuela, “resulta esperpéntico lo que está pasando”

La comunidad educativa no da crédito a la postura de la empresa y niega que la paralización tenga que ver con deudas de la Consellería.

Por su parte el Consejo escolar ha realizado este comunicado :

IES THÁDER, ¿TOCADO Y HUNDIDO POR DOALCO?

Después de 22 años aguardando la ampliación del IES Tháder y de 10 meses desde el inicio de las obras que todavía no han alcanzado la fase de cerramiento -a pesar de que se adjudicaron con un plazo de ejecución de 4 meses-, se nos comunica que a DOALCO no le salen los cuentas, que ha solicitado una nueva modificación del proyecto -apenas dos meses después de que se aprobara una primera modificación relativa a la cimentación y otros asuntos menores. También se nos comunica, que la empresa no está dispuesta a perder dinero y que, como no se apruebe esa segunda modificación, tiene previsto paralizar la obra y abandonarnos a nuestra suerte. De hecho, la obra aunque todavía no está completamente paralizada lleva las últimas 4 semanas a ralentí.

Desde el Consejo Escolar del IES Tháder nos preguntamos: ¿Cuánto vale la seguridad de las más de 600 personas que a diario transitan por un centro en obras? ¿Cuánto estar sin patio, ni zona de recreo? ¿Cuánto vale estar sin Gimnasio, ni material deportivo y con un acceso a las pistas tortuoso y realmente complicado? ¿Cuánto seguir en barracones -y ya son 23 años-? ¿Cuánto seguir sin aulas de desdoble, sin Departamentos, ni laboratorios? ¿Cuánto estar con un déficit insoportable de aseos porque la obra también se llevó por delante los que teníamos en el patio, ahora inexistente? ¿Se puede cuantificar el sufrimiento que venimos soportando? ¿Cuánto más consideran que debemos soportar?

Nos preguntamos también por la seriedad y la ética profesional de una empresa que concursa y se adjudica un contrato como el de la ampliación del Tháder, para luego incumplirlo y hacernos pasar por un auténtico calvario. ¿De verdad van a dejar al Tháder tocado y hundido? Desde el Consejo Escolar hacemos un llamamiento desesperado a todas las instituciones competentes y a la propia empresa para que pongan fin, de una vez, a esta situación insoportable.

Consejo Escolar IES Tháder