La ZAS de Russafa entra en vigor para poner coto a la proliferación de locales de ocio y restauración

Desde este miércoles ya no pueden abrirse nuevos locales de hostelería o copas en buena parte del barrio de Russafa de València después de la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de las medidas incluidas en su declaración como Zona Acústicamente Saturada (ZAS). La ZAS de Russafa incluye una veintena de calles donde se concentran cerca de 300 locales de ocio y restauración.

El ámbito de la declaración está delimitado por las calles Barón de Cortes-Centelles, Sueca-Puerto Rico y Cadiz-Doctor Sumsi. En toda esta zona ya se recortó hace tiempo como medida previa en media hora el horario de las terrazas. Medida que ahora queda consolidada, junto con la suspensión de la concesión de licencias para la instalación o ampliación de locales y terrazas de ocio u hostelería. Además, las discotecas deberán cerrar a las cuatro y media de la madrugada los fines de semana y las denominadas “tiendas de convivencia” ya no podrán abrir por las noches.

Como es lógico, los hosteleros y empresarios del ocio nocturno de Russafa se oponen a estas restricciones y a lo largo de los últimos años han salido a la calle varias veces para protestar y alertar de la pérdida de empleo por el cierre de locales que puede causar la declaración de ZAS. Los dueños de este tipo de negocios han presentado un recurso de reposición contra la declaración de ZAS ante el propio Ayuntamiento que el gobierno local resolverá en los próximos días, pero que no aplaza su entrada en vigor. Desde el ejecutivo municipal han dicho en varias ocasiones que comprenden el malestar de estos empresarios, pero han recordado que la declaración de ZAS es consecuencia de una sentencia judicial ganada por los vecinos del barrio.

La de Russafa es la quinta zona ZAS que se declare en la ciudad, después de las del barrio del Carmen y de los entornos de Juan Llorens, la plaza Xùquer y Menéndez Pelayo.