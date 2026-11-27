La campaña electoral afronta sus últimas horas antes de que la palabra pase a los ciudadanos, que decidirán con su voto el rumbo de España. El ambiente político en la calle se ha trasladado de los escenarios oficiales a las conversaciones cotidianas de primera hora, en lugares de paso habitual como las estaciones de tren.

El último debate celebrado este jueves entre los principales candidatos sigue presente en el análisis de los viajeros y viandantes. Los ciudadanos encuestados por Onda Cero a pie de calle coinciden en una premisa: acudirán a votar este domingo.

Al preguntar por los motivos que inclinarán la balanza en la papeleta, las respuestas se centran en cuestiones que afectan directamente al día a día. Entre las prioridades más repetidas destacan: el empleo, el acceso a la vivienda, la situación de la sanidad o la necesidad de cambio.

Mientras los partidos políticos apuran sus últimos actos institucionales, el debate real se mantiene vivo hasta el último minuto previo a la jornada de reflexión.