Varios expertos señalan que España debe jugar la baza europea como uno de los factores importantes ante la coyuntura económica actual

La actual coyuntura política y económica a nivel europeo e internacional preocupa a los expertos que consideran que España debe tener un papel relevante dada su extensión pero también por su nivel de PIB.

Consideran que se debe valorar contar con una mayor autonomía de defensa europea, la actual relación entre la Unión Europea y los Estados Unidos, o el papel que está jugando Europa ante los conflictos actuales. Según el exministro de defensa, Eduardo Serra, España debe jugar la baza europea como uno de los factores importantes.

El presidente de Real Instituto Elcano, José Juan Ruiz, ha reiterado que ante el cambio de las reglas del juego se abre un campo de competencia más amplio y que las empresas deben estar vinculadas a fuentes de energía renovables.

Y las empresas crecerán, ha dicho, no sólo por que crezca el producto interior bruto en España si no porque crezca el producto interior bruto europeo y por el papel de Europa en el nuevo marco global.