DÍA EUROPA

Varios expertos señalan que España debe jugar la baza europea como uno de los factores importantes ante la coyuntura económica actual

Son algunos aspectos que se han analizado en el marco de una jornada impulsada por la Universidad Internacional de Valencia con motivo del Día de Europa que se celebra el próximo sábado.

Amparo Sánchez

València |

La jornada se ha celebrado en el Centro de Arte Hortensia Herrero de Valencia.
La jornada se ha celebrado en el Centro de Arte Hortensia Herrero de Valencia. | Onda Cero

La actual coyuntura política y económica a nivel europeo e internacional preocupa a los expertos que consideran que España debe tener un papel relevante dada su extensión pero también por su nivel de PIB.

Consideran que se debe valorar contar con una mayor autonomía de defensa europea, la actual relación entre la Unión Europea y los Estados Unidos, o el papel que está jugando Europa ante los conflictos actuales. Según el exministro de defensa, Eduardo Serra, España debe jugar la baza europea como uno de los factores importantes.

El presidente de Real Instituto Elcano, José Juan Ruiz, ha reiterado que ante el cambio de las reglas del juego se abre un campo de competencia más amplio y que las empresas deben estar vinculadas a fuentes de energía renovables.

Y las empresas crecerán, ha dicho, no sólo por que crezca el producto interior bruto en España si no porque crezca el producto interior bruto europeo y por el papel de Europa en el nuevo marco global.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer