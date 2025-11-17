El Valencia celebrará su Junta General de Accionistas el 17 de diciembre

El Valencia ya le ha puesto fecha a su próxima Junta General de Accionistas. Será el próximo 17 de diciembre en Feria Valencia a las 10:00 horas. Los accionistas con una acción podrán acudir a la misma donde se aprobarán las cuentas del pasado ejercicio, con un beneficio de 2,2 millones de euros antes de impuestos, y el presupuesto de esta temporada.

Además para esta campaña el presupuesto se sitúa en los 102 millones de euros y se contempla que para no dar pérdidas debería vender por valor de 37 millones de euros de los que se han obtenido 25 con las salidas de Yarek y Moquera.

Será la primera Junta a la que se acuda con las obras del nuevo Mestalla ya en marcha y de la memoria presentada se desprende que el club pagará su financiación a lo largo de los próximos 28 años.

Render del Nou Mestalla con el Pabellón de Benicalap | Valencia CF

El Nou Mestalla

El Valencia ha cancelado su deuda histórica con las entidades financieras gracias a la ejecución de una financiación a largo plazo de 121,3 millones de euros y un préstamo puente de 65 millones de euros que ha sido cancelado dentro del propio ejercicio con la financiación obtenida para el Nou Mestalla. Además se han liberado los gravámenes vigentes sobre las mismas, incluida la hipoteca sobre el Camp de Mestalla.

En total para la finalización del nuevo estadio, se han obtenido 237 millones a pagar en 28 años con tres años de cadencia y un tipo fijo del 5,82% a la vez que se obtenido un crédito de 85 millones de euros a pagar en 5 años con un tipo variable de Euribor + 3,5%

Esta operación se ha logrado a través de una operación de titulación de activos bajo el nombre de "Nou Mestalla, Fondo de Titulización" que el Valencia espera pagar en parte con los ingresos generados con el Nou Mestalla que según sus previsiones serían el triple de los obtenidos con el actual estadio.