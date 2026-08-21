Valderrama defiende la respuesta del Consell ante los incendios y anuncia 67 millones en ayudas

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha comparecido este viernes a petición propia ante la Diputación Permanente de Les Corts para dar cuenta de la gestión de los últimos incendios forestales registrados en la provincia de Castellón, entre ellos los que afectaron a la Vall d’Uixó, Tírig y distintos puntos de la Serra d’Espadà.

Durante su intervención, Valderrama ha defendido la actuación de su departamento y ha destacado la coordinación permanente entre las distintas instituciones, así como la presencia durante las 24 horas de los responsables de emergencias en el dispositivo. Según ha señalado, la prioridad desde el primer momento fue garantizar la seguridad y la protección de la población afectada.

El conseller ha asegurado que los incendios de la Vall d’Uixó, Tírig, Serra d’En Galceran, Culla y La Salzadella pusieron a prueba el modelo de emergencias que, según ha afirmado, el Consell está consolidando durante los últimos años. Valderrama considera que la respuesta ante estos episodios demostró el funcionamiento del dispositivo desplegado.

En lo que va de año, la provincia de Castellón ha registrado un total de 47 incendios forestales. En el caso concreto del fuego de la Vall d’Uixó, Valderrama ha explicado que se activaron desde el primer momento los mecanismos previstos para una emergencia de estas características.

Durante el incendio se celebraron catorce reuniones del CECOPI y llegaron a participar un total de 1.297 efectivos. Además, se enviaron diecisiete mensajes a través del sistema ES-Alert para informar y alertar a la población ante la evolución de la emergencia. El conseller también ha aprovechado para anunciar que el Consell destinará 67 millones de euros en ayudas para los afectados por los incendios.

El debate sobre la gestión de los incendios también ha provocado reacciones entre los grupos de Les Corts. Desde el PP han defendido que la prevención y la lucha contra el fuego ha mejorado respecto a la etapa del Botànic. El síndic de Vox, José María Llanos, por su parte, considera que la respuesta ante los incendios ha sido adecuada, aunque ha advertido de la falta de medios y de problemas de coordinación.

En la oposición, Jose Muñoz, portavoz del PSPV, ha denunciado una inversión insuficiente y falta de efectivos, y ha reclamado la dimisión de Valderrama por considerar que "no ha estado a la altura".

Compromís también ha cuestionado la gestión del Consell. Su portavoz adjunta en Les Corts, Paula Espinosa, ha denunciado los recortes contemplados en los nuevos presupuestos y ha advertido de que la falta de recursos y personal mantiene a la Comunitat en una situación de "riesgo constante". La formación ha recordado además las reivindicaciones del personal de prevención de incendios, la huelga convocada para los días 30 y 31 de agosto y los recortes hechos en los presupuestos recientemente aprobados que recortan en 10% aquello destinado a prevención de incendios.