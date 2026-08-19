Arnau Martínez no está descartado por el Valencia pero casi

En un giro sorprendente de guion, el Valencia terminó cerrando la incorporación de Pablo Maffeo en lugar de la de Arnau Martínez. Pese a ello en el Valencia no lo dan por descartado al querer Corberán dos laterales derechos. En cualquier caso el Valencia no cambiará su oferta final y todo queda a expensas de lo que decida el Girona tras entrar el Fulham en juego.

Según fuentes de la negociación tanto el Girona como los agentes del futbolista le manifestaron al Valencia que si llegaba a los cuatro millones de euros más variables se haría la operación. Tanto que Arnau no tenía previsto jugar el primer partido de liga a la espera de que la negociación fructificara. O al menos así le fue transmitido al propio Valencia por el mismo Girona y los agentes.

Pero Arnau no solo jugó el primer partido del campeonato sino que además lo hizo en el once titular. Esta circunstancia no agradó a los valencianistas ante el peligro de una posible lesión cuando la fase de negociación del fichaje estaba tan avanzada.

Una vez finalizado ese partido ante el Leganés, el mismo lunes el Valencia retomó las negociaciones con el Girona para hacer una nueva oferta mejorando las condiciones del traspaso, Y es en este punto donde el Girona cambia los términos de la negociación posiblemente por la irrupción a última hora del Fulham.

El Valencia es el cuarto club que ha negociado con Girona y los agentes de Arnau para incorporarlo este verano. Betis, Olympique de Marsella y Hull City fueron los primeros en intentarlo.

Llegados a este punto, el Valencia no renuncia a su fichaje pese a la llegada de Maffeo pero siempre y cuando el Girona mantenga las condiciones pactadas previamente.