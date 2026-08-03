La Unió reclama ayudas extraordinarias tras perder el 35% de la cosecha de cereal

La Unió Llauradora ha solicitado a la Conselleria de Agricultura una línea de ayudas extraordinarias para compensar las pérdidas sufridas por los productores de cereal de la Comunitat Valenciana, que cifran en torno al 35% de la cosecha de esta campaña. La organización atribuye esta situación a las restricciones para realizar la siega durante los episodios de máximo riesgo de incendios, además de los daños provocados por la fauna silvestre y el aumento de los costes de producción.

La organización también reclama una modificación de la normativa que regula el uso de maquinaria agrícola en zonas forestales para permitir trabajar durante las horas del día en las que el riesgo de incendio es menor, como la madrugada o las primeras horas de la mañana. El secretario general de La Unió, Carles Peris, reclama que los agricultores son los primeros que quieren ver una mayor prevención de incendios.

Mientras no se introduzcan esos cambios, La Unió insiste en la necesidad de aprobar ayudas económicas urgentes para evitar que las pérdidas recaigan sobre los cerealistas. La organización advierte de que muchas explotaciones del interior podrían ver comprometida su viabilidad si no reciben apoyo.