La Unió prevé la segunda cosecha de cítricos más baja de las dos últimas décadas en la Comunitat

La Unió Llauradora prevé que la producción de cítricos de la Comunitat Valenciana alcance las 2.594.408 toneladas en la campaña 2026-2027, un 3,4 % más respecto a la pasada campaña.

A pesar de la subida, la organización advierte de que el aforo seguirá situándose "entre los más bajos de los últimos veinte años". "Únicamente superará al de la campaña anterior, que marcó el mínimo histórico reciente", ha señalado el secretario general, Carles Peris..

La estimación se ha realizado a finales de julio y está basada en un análisis técnico de La Unió, teniendo en cuenta el comportamiento climatológico, el estado de las explotaciones y el impacto de plagas.

La Unió reclama a las administraciones un plan de ayudas para la reconversión del arbolado viejo, la autorización excepcional de materias activas y productos fitosanitarios eficaces frente a las principales plagas que afectan a los cítricos y un mayor apoyo económico a los programas de lucha biológica, tanto para la producción como para la suelta de enemigos naturales.

Por grupos de cultivo, la organización estima una producción de 1.067.000 toneladas de pequeños cítricos, un 2% más que la campaña precedente. Las clementinas mantendrán prácticamente el mismo volumen, mientras que el incremento procederá principalmente de las variedades híbridas.

En naranja se espera una cosecha de 1.286.000 toneladas, un 5 % superior, mientras que el limón alcanzará las 240.408 toneladas, con un crecimiento del 15%, impulsado sobre todo por la variedad Verna, ya que el Fino se mantendrá en niveles similares a los del pasado ejercicio.

Dada la escasa oferta prevista, la Unió "desea y reclama que no hayan grandes altibajos en los precios si la demanda se mantiene activa". En este sentido desde la organización se remarca "la necesidad de que la industria transformadora pague precios dignos, especialmente para la fruta afectada por cualquier adversidad, a fin de dar una salida comercial viable a toda la producción".