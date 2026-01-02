La Unió pide que Agricultura analice la bajada de rendimiento del cultivo de la chufa.

La Unió Llauradora ha detectado en los últimos años una "preocupante" evolución a la baja de los rendimientos de la chufa, uno de los cultivos con mayor rentabilidad en la comarca de l’Horta Nord, por lo que ha pedido a la Generalitat que elabore un informe que analice este fenómeno

Según un comunicado de La Unió, ya ha solicitado a la Conselleria de Agricultura que impulse y financie un estudio público, encargado a la Universitat Politècnica de València (UPV) y con la colaboración de la DOP Chufa de València, para analizar de manera detallada la evolución de los rendimientos del cultivo en toda la superficie amparada por la denominación de origen, identifique las causas agronómicas y económicas de esta bajada detectada y proponga líneas de actuación técnicas, de gestión y de apoyo público que permitan revertir esta tendencia.

Francesc Espinosa, responsable del sector de la chufa de La Unió, ha señalado que este estudio "debe tener un carácter prioritario, dado que la continuidad del deterioro productivo pone en riesgo la viabilidad futura del cultivo y del tejido agrario asociado en la zona”.

La chufa constituye un cultivo "emblemático y estratégico" para la agricultura de l'Horta Nord, con una elevada importancia económica, social y territorial, especialmente en el marco de la Denominación de Origen Protegida Chufa de València.

Los datos correspondientes al periodo 2020–2024 muestran una tendencia clara que "requiere un análisis riguroso".

En este intervalo, la superficie cultivada con chufa dentro del ámbito de la DOP se ha reducido un 18,37 %, mientras que la producción total ha caído un 30,76 %. Esta diferencia evidencia que la bajada no se puede atribuir únicamente a la menor superficie cultivada, sino que responde, de manera significativa, a una pérdida de productividad.

De hecho, el rendimiento medio ha pasado de 1.388 kg/ha en 2020 a 1.178 kg/ha en 2024, lo que supone una disminución acumulada del 15,13%, con descensos especialmente acusados en 2022 y 2024.

Desde un punto de vista técnico, esta evolución es especialmente preocupante, puesto que apunta a posibles problemas estructurales del sistema productivo. siempre según La Unió.

Varios factores podrían estar incidiendo de manera combinada en esta situación, entre los cuales destacan el agotamiento y la degradación progresiva de los suelos, el incremento de patógenos de suelo (como nematodos y hongos), los cambios en el material vegetal y en las rotaciones, el impacto creciente del cambio climático —especialmente las altas temperaturas, las olas de calor y la irregularidad hídrica— y las limitaciones derivadas de la reducción de materias activas fitosanitarias autorizadas.

Todo esto tiene consecuencias directas no solo sobre los rendimientos agronómicos, sino también sobre la rentabilidad económica de las explotaciones y, en última instancia, sobre la continuidad del cultivo.

En este contexto, desde La Unió se considera imprescindible una respuesta institucional basada en el conocimiento científico y técnico.

La singularidad del cultivo de la chufa, su concentración territorial y su valor estratégico justifican plenamente la realización de un estudio específico, con un enfoque agronómico y económico integrado, que permita identificar con precisión las causas de esta pérdida de rendimiento y proponer así medidas correctoras viables.

La Universitat Politècnica de València, en colaboración con el Consejo Regulador de la DOP Chufa de València y con el propio sector productor, reúne, a juicio de la entidad agraria, las capacidades técnicas y científicas adecuadas para llevar a cabo este trabajo con garantías.