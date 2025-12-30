Valencia Basket

La ridícula multa de Euroliga a Maccabi por los insultos racistas a Valencia Basket

El máximo organismo europeo impone una sanción económica al club israelí

Eduardo Esteve

Valencia |

La ridícula multa de Euroliga a Maccabi por los insultos racistas a Valencia Basket
La ridícula multa de Euroliga a Maccabi por los insultos racistas a Valencia Basket | valencia basket

Valencia Basket viajó el pasado 18 de diciembre a Israel para enfrentarse a Maccabi tras levantar la Euroliga la prohibición de que se jugara en Tel Aviv. Lo peor no fue la derrota sino el trato que recibió el equipo y en especial el técnico Pedro Martínez.

Los cánticos y los insultos racistas fueron constantes hasta el punto que el técnico no pudo ni realizar la comparecencia para televisión a pie de pista una vez finalizado el encuentro. El propio Valencia Basket denunció los hechos en un comunicado y presentó una queja formal aportando pruebas gráficas. "Actitudes como las de hoy, con insultos racistas y violencia verbal reiterada hacia el club y nuestro entrenador, Pedro Martínez, impidiendo además por esas vías que pudiera hacer la comparecencia post partido para la televisión, dañan no solo a la competición, sino a nuestro deporte en general, y son totalmente inadmisibles en un pabellón de baloncesto", aseguraba ese comunicado.

La Euroliga ha decidido acogerse al artículo 29.2.f del código disciplinario de la competición calificándolo como una infracción menor y multando con solo 10.000 euros al equipo israelí.

