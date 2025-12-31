Llorca apela a la unidad “para avanzar juntos” en los retos de la Comunitat Valenciana

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha abogado por el diálogo y el consenso para defender un sistema de financiación justo, “una solución técnica” en materia hídrica, la defensa de los sectores productivos, además de reclamar que la vivienda sea considerada como una “cuestión de Estado”.

Así lo ha traslado en su mensaje de Fin de Año, pronunciado desde la sede del Consejo Regulador de la D.O Utiel-Requena en el municipio de Utiel, donde ha apelado a la unidad “para avanzar juntos” en los retos de la Comunitat Valenciana y seguir mejorando la vida de los ciudadanos.

El jefe del Consell ha ratificado su compromiso de “trabajar por los valencianos y las valencianas” con el propósito de “escuchar todas las voces de nuestra sociedad y trabajar por los intereses de cada una de ellas”. Pérez Llorca ha iniciado su discurso poniendo en valor el trabajo y esfuerzo de la sociedad valenciana tras la DANA de 2024 y la capacidad de la Comunitat Valenciana “de levantarse, trabajar unida y no rendirse nunca”.

El president ha recordado a las víctimas de las riadas, a quienes ha reiterado “su empatía, cariño y atención”, al tiempo que ha trasladado a los damnificados el compromiso de la Generalitat “con hechos y recursos” para que la recuperación tras la DANA “sea completa”. En este sentido, ha instado a la colaboración de todas las administraciones “desde la lealtad y el sentido común, para que las obras en cauces y barrancos sean una realidad de una vez por todas”.

Estabilidad institucional

El president ha remarcado la apuesta del Consell por la convivencia y la estabilidad institucional “para consolidar iniciativas, fortalecer proyectos y cultivar la confianza de los ciudadanos”. Así, ha asegurado que la sociedad valenciana “siempre rechazará cualquier tipo de violencia venga de donde venga” y ha recordado a las cuatro mujeres asesinadas a manos de sus parejas en 2025 en la Comunitat Valenciana para expresar su deseo de “conseguir erradicar esta realidad dolorosa entre todos”.

Del mismo modo, ha mostrado su convicción de que nuestro territorio siga avanzando para mejorar la vida de las personas y ha puesto como ejemplos la rebaja fiscal para las rentas bajas y medias, el impulso al empleo y a la inversión, la reducción de las listas de espera en sanidad y dependencia, la libertad educativa y la gratuidad de la escolarización de cero a tres años. “Podemos hacer más para ayudar a nuestras familias y que el esfuerzo tenga recompensa”, ha manifestado el president, que ha señalado que “por primera vez, los estudiantes universitarios que aprueben todas las asignaturas de primero no tendrán que pagar su matrícula”.

El president ha mencionado las medidas impulsadas por la Generalitat como el Plan Vive para el desarrollo de miles de viviendas de protección pública, o la reducción de los impuestos en la compra de inmuebles, y ha urgido al Gobierno de España a sumarse a este programa y rebajar el IVA en la compra de la vivienda “porque esto no lo podemos hacer solos”.

Finalmente, el jefe del Ejecutivo valenciano ha manifestado la necesidad de “dejar a un lado el ruido, la crispación y afrontar los retos que vienen”, entre los que ha mencionado la simplificación administrativa, el apoyo al campo, fortalecer los servicios públicos y garantizar el acceso al derecho constitucional de la vivienda, entre otros.