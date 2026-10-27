La Unió Llauradora denuncia "descontrol" e "incertidumbre" en las ayudas DANA dos años después

La Unió Llauradora i Ramadera ha denunciado que, dos años después de la DANA de octubre de 2024, la recuperación del campo valenciano pasa todavía por "falta de información, mensajes contradictorios e incertidumbre sobre las ayudas y las reparaciones pendientes".

Ante esta situación, la organización agraria ha remitido una carta a la comisionada del Gobierno para la DANA, Zulima Pérez, en la que exige "medidas urgentes" y garantizar una coordinación "efectiva" entre el Ministerio de Agricultura, TRAGSA, el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y la Generalitat Valenciana.

"Hay muchos agricultores y ganaderos que continúan sin saber qué ocurrirá con todas sus parcelas afectadas, cuándo se ejecutarán las obras necesarias o en qué situación se encuentran sus expedientes", ha señalado el secretario general de La Unió, Carles Peris.

"La falta de información individualizada está generando indefensión y poniendo en riesgo la continuidad de explotaciones que necesitan recuperar su capacidad productiva para seguir adelante", ha advertido Peris.

Otro de los problemas que preocupa al secgtor es la situación de los agricultores que han adelantado por su cuenta las reparaciones de sus parcelas, caminos, instalaciones o infraestructuras de riego ante la necesidad de recuperar cuanto antes la actividad.

La organización reclama que se aclare qué parcelas se van a reparar, cuáles quedan fuera, qué actuaciones están previstas y cómo se tratarán los gastos asumidos previamente por los titulares.

En cuanto a las parcelas incluidas en el Dominio Público Hidráulico, La Unió pide que se informe de manera coordinada sobre las parcelas afectadas por esa delimitación y por posibles zonas de laminación, indicando sus efectos sobre la titularidad, el uso agrario, la superficie reparable, las compensaciones aplicables y los procedimientos de audiencia o reclamación disponibles.

Considera asimismo imprescindible que se expliquen los criterios de concesión, las razones de las denegaciones y las vías disponibles para reclamar, con el fin de garantizar un trato transparente y evitar que la recuperación dependa de la falta de información o de interpretaciones diferentes de los procedimientos.

Ante este escenario, La Unió reclama al conjunto de las administraciones implicadas que difundan listados completos y resolución de expedientes; publiquen las relaciones pendientes de beneficiarios y parcelas; aclaren si habrá nuevas actualizaciones y un calendario público de las obras, entre otros.