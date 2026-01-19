LA UNIÓ denuncia que el acuerdo con Mercosur duplicará la entrada actual de miel a la UE con arancel cero

La Unió Llauradora i Ramadera denuncia que el acuerdo de la Unión Europea con los países de Mercosur posibilitará que se duplique la entrada de miel a los mercados europeos con arancel cero. Recuerdan que la apicultura es uno de los sectores altamente sensibles en la Comunitat Valenciana ante la liberalización comercial con Mercosur.

Hasta septiembre de 2025 se habían importado 20.390 toneladas de las que 3.515 llegaron a España por lo que Carles Peris, secretario general del sindicato agrario, advierte hay un margen importante que podría entrar con arancel 0%.

LA UNIÓ propone que se refuercen los controles de trazabilidad, calidad y etiquetado de la miel importada y también un recorte del contingente hasta las 22.500 toneladas. Consideran que se trata de un mal acuerdo que debería revisarse y que contemplara únicamente ese cupo libre de arancel, que es la media aproximada de importaciones de las tres últimas campañas y la mitad del contingente previsto de 45.000 toneladas.