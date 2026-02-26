UGT advierte del "riesgo de colapso" en Servicios Sociales por el reparto del funcionario en el nuevo Consell

El sindicato UGT ha denunciado el riesgo de colapso en la gestión de los servicios sociales por el reparto del personal funcionario entre las Conselleria de Servicios Sociales y la de Vivienda e Igualdad.

El sindicato apunta que la intención de la vicepresidenta primera, Susana Camarero, es quedarse con un volumen de personal “desproporcionado” respecto al presupuesto que gestiona y al volumen de centros y servicios de su competencia en detrimento de la Conselleria de Servicios Sociales, que ahora dirige Elena Albalat.

Esta merma de personal pone en jaque, según UGT, las licitaciones, la gestión de nóminas y el propio funcionamiento de los centros sociales que son competencia de la Generalitat. Laura Ballesteros, es responsable de la Administración Autonómica de UGT Serveis Públics.

Frente a estas críticas, el departamento dirigido por Elena Albalat ha indicado en un comunicado que garantiza la "plena normalidad" en la gestión y desmiente "categóricamente" cualquier crisis interna. Así, reafirma la "plena normalidad" en el funcionamiento del departamento y la "absoluta estabilidad" en la gestión de los servicios públicos esenciales.

"El proceso de organización administrativa derivado de la nueva estructura del Consell se está desarrollando con criterios técnicos, eficacia y coordinación institucional, sin que ello afecte en ningún momento a la atención a las personas mayores, la infancia, las personas con discapacidad o las familias en situación de vulnerabilidad", defiende la Conselleria, que subraya la "cohesión y el trabajo conjunto" de los distintos departamentos del Consell.

En esta línea, apunta que la Vicepresidencia Primera y la Conselleria de Servicios Sociales mantienen una "coordinación permanente y una lealtad institucional absoluta", trabajando alineadas en el cumplimiento de los objetivos marcados por el 'president' Juanfran Pérez Llorca, al tiempo que desmiente "de forma rotunda y tajante" las informaciones publicadas sobre un supuesto enfrentamiento en el seno del Consell y un "riesgo de colapso" en la gestión del departamento.

La Conselleria reitera el compromiso "firme" de Elena Albalat con el proyecto del Consell "y, especialmente, con la protección social, el refuerzo de los servicios públicos y el bienestar de las familias valencianas".