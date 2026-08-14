Tráfico prevé más de 728.000 desplazamientos en la Comunitat en la operación del 15 de agosto

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé más de 728.000 desplazamientos en las carreteras de la Comunitat Valenciana en la operación especial de este fin de semana, festividad del 15 de agosto.

El dispositivo comenzará a las 15:00 horas de este viernes y se prolongará hasta las 24 horas del domingo 16, periodo en el que en el conjunto de España se prevén 5.610.000 desplazamientos de largo recorrido, según un comunicado de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana.

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha pedido "responsabilidad y prudencia" al volante y ha insistido en la importancia de respetar los límites de velocidad y la señalización en carretera, no conducir bajo los efectos de las drogas y el alcohol, apagar el móvil, evitar cualquier tipo de distracción y planificar el viaje con antelación.

Siete víctimas mortales del 1 de julio al 12 de agosto

“No debemos bajar nunca la guardia”, ha señalado Bernabé, quien ha recordado que del 1 de julio al 12 de agosto se han registrado trece víctimas mortales en las carreteras de la Comunitat Valenciana -siete en la provincia de Alicante, cinco en la de Valencia y una en la de Castellón-, tres más que en el mismo periodo del año pasado.

La delegada ha destacado que “detrás de cada desplazamiento hay una vida que proteger”. Por ello, durante los próximos días se establecerán medidas especiales de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico que afectarán al ámbito territorial de la Comunitat Valenciana.

El dispositivo estará integrado por agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal del Centro de Gestión de Tráfico, patrulla de helicópteros, así como por personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera.

También contará con la colaboración de las Policías Locales en los accesos a las grandes poblaciones y travesías en las que tengan competencias.

Los días y horas de mayor intensidad de circulación serán este viernes de 16 a 21 horas, y el sábado y domingo de 08 a 21 horas.

Carreteras y tramos conflictivos

Respecto a las carreteras y tramos conflictivos, en la provincia de Alicante son la A-70, en los accesos y salidas de la circunvalación de Alicante; y la N-332, en los accesos a Altea, El Alt-Santa Pola y costa y a Torrevieja.

En la provincia de Castellón, la CV-13, en el ramal de enlace con AP-7, y en la N-340 en Torreblanca.

En la provincia de Valencia, la A-3 en los tramos de entrada a Requena y de entrada y salida Quart de Poblet; y en la A-7/A-3, en el enlace de las dos autovías (entrada/salida).

También en la N-332 en los extremos de la variante de Gandía y travesías de Bellreguard y Oliva reguladas por semáforos (Entrada/Salida), el acceso a Tavernes de la Valldigna y playas (Entrada/Salida) y la rotonda de acceso a Cullera y playas (Entrada/Salida).

Asimismo, un punto conflictivo es la CV-500, en el tramo entre el fin de la autovía y la Rotonda del Sidi en la salida y entre la Rotonda del Perellonet y la del Saler en los retornos.