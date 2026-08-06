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Tormentas con granizo este viernes en interior de Castellón e interior norte de Valencia

Habrá aviso amarillo en el litoral sur de Valencia por temperaturas máximas de 36 grados.

EFE

València |

Varias personas se protegen de la lluvia con chubasqueros en València en un día de lluvia.
Varias personas se protegen de la lluvia con chubasqueros en València en un día de lluvia. | EFE/Ana Escobar

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido para la tarde de este viernes el aviso amarillo (peligro bajo) en el interior de Castellón y el interior norte de Valencia por precipitación acumulada en una hora de 20 litros por metro cuadrado y tormentas, que podrán ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.

También este viernes por la tarde habrá aviso amarillo en el litoral sur de Valencia por temperaturas máximas de 36 grados.

Aemet ha establecido para la tarde de este jueves el aviso amarillo (peligro bajo) en el interior de Castellón por precipitación acumulada de 25 litros por metro cuadrado en una hora, y en esta misma zona, así como en el interior norte de Valencia, por tormentas, que podrán ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.

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