Una técnica de Emergencias afirma que el ofrecimiento del Consell de agentes medioambientales "no llegó" a Sala en dana

Una técnica de Protección Civil en el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) ha afirmado ante la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana que el ofrecimiento del Consell de agentes ambientales para vigilancia de barrancos el día 29 de octubre "no llegó" a la Sala. Así se ha pronunciado la técnica, en calidad de testigo, en el Juzgado de Catarroja que investiga la gestión de la dana que ha dejado 229 víctimas mortales y cuantiosos daños personales y materiales.

Según su testimonio, el día 29 de octubre de 2024 acudió a su puesto de trabajo sobre las 7.50 horas e hizo un informe de seguimiento de las lluvias. Preguntada por una solicitud de colaboración que el día 28 se hizo a agentes medioambientales y sobre la que ya testificó una compañera suya, la técnico ha explicado que ese día tuvieron una reunión ante la previsión del temporal para tratar los turnos en caso de ser necesario para cubrir la Sala.

Como consecuencia de la reunión, ha explicado, se pusieron en contacto con varios organismos como la Confederación, Aemet, Bomberos o CEPIF. Su compañera habló en concreto con esta última entidad y la contestación, "parece ser", fue que no se iban a movilizar los agentes medioambientales.

A ella le resultó extraño que no tuvieran autorización para movilizarse dado que eran parte del Plan de Emergencias, ha manifestado.

Al día siguiente, con la situación como estaba, la testigo ha manifestado que en la Sala no constaba ningún ofrecimiento de agentes medioambientales para vigilar barrancos. "Ese ofrecimiento no llegó a Sala", ha concretado. "Lo que yo sé es que los habían desmovilizado por riesgo laboral", ha añadido.

Por este motivo se optó por los bomberos forestales y se les mandó a un punto del Magro y a dos del barranco del Poyo, ha especificado la testigo. Ha expuesto que antes de irse de la Sala no llegó información sobre la posibilidad de mandar un ES-Alert.