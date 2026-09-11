Solo el 5,8% de los perceptores de la PAC en la Comunitat tiene menos de 40 años, según la Unió

La Unió ha alertado del "fuerte" envejecimiento de las personas perceptoras de ayudas directas de la PAC en la Comunitat Valenciana y, especialmente, de la "insuficiente" incorporación de jóvenes al sector agrario, según los últimos datos publicados por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), correspondientes al ejercicio 2025.

Los datos reflejan una estructura de edad "especialmente preocupante", ha señalado la organización agraria en un comunicado. Un total de 15.097 perceptores valencianos, el 48,07% del total, tienen 65 años o más, mientras que únicamente 1.819, el 5,79%, son menores de 40 años. Esto supone que existen 8,3 perceptores de 65 años o más por cada perceptor menor de 40 años.

La situación es todavía "más acusada" entre los más jóvenes, han afirmado. Solo 162 personas perceptoras de ayudas directas tienen menos de 25 años, lo que representa apenas el 0,52% del total. El envejecimiento de los perceptores valencianos es, además, superior al registrado en el conjunto del Estado. En España, las personas de 65 años o más representan el 39,56% de los perceptores de ayudas directas, mientras que los menores de 40 años suponen el 8,83%.

Para La Unió, estas cifras "evidencian" que el "principal" problema no es que los agricultores de mayor edad continúen al frente de sus explotaciones, sino que no se está produciendo una entrada suficiente de nuevas generaciones que permita garantizar el relevo progresivo. "A la falta de relevo se suma la fuerte reducción del número de perceptores de ayudas directas", han dicho.

La Unió ha recordado que entre 2022, año de referencia inmediatamente anterior al actual periodo de la PAC, y 2025, el número de personas físicas perceptoras de ayudas directas en la Comunitat Valenciana ha pasado de 39.899 a 31.405, lo que supone 8.494 perceptores menos y una caída del 21,3%.

La organización agraria considera que esta evolución refuerza la "necesidad" de que la futura PAC "tenga mucho más en cuenta la realidad de la agricultura mediterránea y priorice de manera efectiva a los agricultores y ganaderos profesionales".

La organización ha recordado que la estructura agraria valenciana está formada mayoritariamente por explotaciones de menor superficie, fragmentadas y con un peso relevante de los cultivos permanentes y de producciones intensivas en mano de obra. Por ello, considera que este modelo no puede analizarse con los mismos parámetros que las agriculturas extensivas de otras zonas del Estado.

En este sentido, La Unió ha advertido de que un importe reducido de ayudas de la PAC no puede identificarse automáticamente con una explotación poco profesional o marginal. "Existen agricultores profesionales valencianos que desarrollan una actividad económica plena, realizan inversiones, generan empleo y obtienen su principal fuente de renta del sector agrario, pero reciben importes relativamente reducidos de la PAC debido a las características de sus cultivos y explotaciones", han dicho.

La organización ha pedido, así, que la futura PAC sitúe en el centro la profesionalidad, la actividad agraria real y la continuidad de las explotaciones, junto con una reducción efectiva de la burocracia y de las cargas administrativas desproporcionadas que soportan especialmente las pequeñas y medianas explotaciones profesionales.

Situación de las mujeres

La situación de las mujeres "también presenta elementos preocupantes", han indicado desde La Unió. En 2025 representan aproximadamente el 38% de las personas físicas perceptoras de ayudas directas en la Comunitat, pero concentran menos del 30% del importe percibido.

Además, entre los perceptores menores de 40 años, solo aproximadamente una de cada cuatro es mujer, un dato que, a juicio de La Unió, "demuestra la necesidad de intensificar las políticas destinadas a favorecer la incorporación de mujeres jóvenes a la actividad agraria".

Por ello, la organización ha solicitado que la futura PAC refuerce las medidas específicas para jóvenes y nuevos agricultores, con una dotación presupuestaria suficiente, mayor apoyo a la primera instalación y a las inversiones, mejores instrumentos de acceso al crédito y la financiación, medidas que faciliten el acceso a la tierra y la transmisión de explotaciones y una política efectiva de sucesión que conecte la jubilación de los titulares con la incorporación de nuevas personas al sector.