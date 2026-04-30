Los sindicatos insisten en seguir reclamando la mejora y mantenimiento de los derechos laborales

Bajo el lema “Drets, no trinxeres. Salaris, vivenda i democràcia” este viernes 1 de Mayo habrá cinco manifestaciones, a las once de la mañana, en nuestro territorio para reclamar la mejora y mantenimiento de los derechos laborales y sociales.

Afirman que gracias al diálogo social se han conseguido en los últimos años avances importantes que pueden verse afectados debido a las políticas planteadas por la ultraderecha. Ana García, secretaria general de CCOO, reitera que son necesarias políticas públicas que pongan a las personas en el centro.

Ha reiterado que el bolsillo de los trabajadores no está lleno lo que demuestra que quedan muchos retos por delante. El secretario general de UGT, Tino Calero, insiste en que sigue habiendo problemas de precariedad por lo que es necesario seguir reclamando mejoras.

En su manifiesto ambos sindicatos recuerdan que estamos en un momento decisivo, en el que están en juego no solo las condiciones de vida de la clase trabajadora, sino la propia calidad de nuestras democracias.