El ex Director General Sean Bai critica la gestión del Valencia femenino

Sean Bai no se olvida del Valencia CF. El que fuera Director General del club y Director de la Academia ha criticado con dureza la gestión del Valencia CF femenino tras la destitución de Andrea Esteban. Lo ha hecho a través de varias historias en su perfil de instagram.

La primera de ellas comienza afirmando que "es un día triste en el fútbol femenino del Valencia CF. Y tengo preguntas". Se refiere Sean al cese de Andrea Esteban.

Dice Sean Bei que "vi noticias tristes sobre el cambio en el fútbol femenino. Antes queríamos apoyar el fútbol femenino, por eso la cantera femenina volvió a Paterna para compartir recursos y recibir apoyo profesional de la estructura deportiva". Recuerda que "apoyamos a nuestra ex jugadora y segunda entrenadora para que fuera la entrenadora del primer equipo, en lugar de salir a buscar a otro hombre para el fútbol femenino (se refiere a Andrea Esteban) De hecho cambiamos el enfoque y compartimos técnicos entre estructuras masculinas y femeninas. Carlos por ejemplo, fue de los equipos masculinos".

Asegura el ex Director General que la destitución de Andrea Esteban "no tiene ningún sentido. Es incoherente que abramos Mestalla para apoyar el fútbol femenino. Muchos se hacen fotos con el equipo cuando ganamos y ahora descartamos a los responsables porque no ganamos y anunciamos nuestro proyecto de Academia de fútbol femenino en Arabia Saudí. Pero al mis tiempo despedimos a nuestra entrenadora que es de la casa y joven. Y nombramos al Director Deportivo para que asuma el cargo de entrenador interino. Entonces ¿no hay mejor plan? ¿O simplemente se quiere limpiar y reducir costes? No sé".

Y continúa con sus críticas haciéndose varias preguntas. ¿Por qué cambiar? ¿Por que no se gana? ¿Lo estamos evaluando como evaluamos el fútbol masculino? Entonces ¿significa esto que debemos descartar a todos los entrenadores si no ganan cuatro partidos? ¿y poner al Director Deportivo para hacerse cargo? Si la intención es gestionar el fútbol femenino de la misma manera que el masculino, inviertan la misma cantidad de recursos en ello".

Afirma con contundencia que "los mejores equipos del fútbol femenino no llegaron a su nivel simplemente con el apoyo verbal de su club. Tuvieron trabajo duro pero también con importantes recursos y ayuda de su club. ¿Dónde queda la responsabilidad? ¿Con personas que ocasionalmente ven los partidos? ¿Por qué el primer equipo femenino entrenan con las más jóvenes de la casa? Porque de eso se trata el fútbol femenino. El fútbol femenino es un proyecto más grande que el fútbol. Si los que toman las decisiones no entienden esta esencia del fútbol femenino, este proyecto no tendrá éxito".

Y se despide recordando los años que compartió con Andrea Esteban. "Estoy agradecido por la oportunidad de trabajar con estas grandes profesionales del fútbol femenino y estoy orgulloso de ellos por su compromiso y esfuerzo por mejorar el fútbol femenino. Suerte a Andrea Esteban y Carlos Durá, así como al resto del equipo luchando día a día en el campo. Siempre en mi equipo".