Hoy venía pensando en… la renovación de Dimitrievski.

El macedonio sin duda se la ha ganado. Llegó al Valencia a la sombra de Mamardashvili y ha sabido esperar hasta tener la oportunidad de demostrar la calidad que tiene como guardameta. Y eso que su relación con Corberán al final de la pasada temporada pudo haber precipitado su salida. Eso y el empeño del técnico en traer cedido a Julen Agirrezabala.

Me gusta Dimitrievski. No será el mejor portero del mundo ni tendrá la calidad que atesoraba Giorgi pero es un futbolista muy aprovechable para este Valencia. Lo ha demostrado esta temporada. En un momento de dificultad y tras la lesión de Julen cogió el toro por los cuernos y dio seguridad a sus defensores. Además Stole demostró que sabía leer los partidos: con el resultado a favor siempre aparecía una misteriosa lesión para arañarle segundos al cronómetro.

Me gustaron sus palabras de ayer. Esas en las que dice que desde que vino a España soñaba con jugar en un equipo grande y el Valencia lo es. Y lo dice después de que su ex equipo, el Rayo, estuviera a punto de ganar su primer título europeo y que su equipo actual, el Valencia, volviera a esa pelea por no descender. Porque Stole sabe que este no es el Valencia. Es el que nos toca vivir ahora pero no el que por historia, prestigio y masa social se corresponde.

Por eso yo quiero para el Valencia futbolistas que sepan de su historia y no que lo vean como un equipo trampolín o en el que sufrir por no descender. Lo primero que tendría que hacer un futbolista al llegar al Valencia es empaparse de su historia, conocer a sus leyendas y entender lo que significa vestir esa camiseta y defender ese escudo. Que el Valencia no tiene nada que ver con todos los respetos, con los equipos con los que lleva codeándose estas últimas temporadas. Porque pocos pueden decir que tienen seis ligas, ocho copas y otros tantos títulos europeos…