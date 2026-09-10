Sánchez elogia el avance de los proyectos de PLD Space que permiten a España liderar el acceso europeo al espacio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha afirmado que el próximo cohete al espacio de la compañía aeroespacial PLD Space de Elche (Alicante), el Miura 9, situará a España a la vanguardia de la industria espacial europea y mundial. Sánchez, ha puesto en valor la importancia de invertir en investigación, ciencia y tecnología.

La empresa ha avanzado que ya está trabajando en el desarrollo del MIURA 9 cuya evolución se asienta en el lanzador de pequeños satélites MIURA 5 y que contará con las últimas capacidades para lanzar al espacio satélites en cohetes reciclables cien por cien porque vuelven a aterrizar en la Tierra para ser reutilizados.

Pedro Sánchez ha reiterado que gracias al trabajo investigador de la empresa ilicitana la provincia de Alicante es una ventana desde la que España y Europa se asoman al mundo y al espacio.

También ha recordado que PLD está entre las tres únicas compañías europeas que han sido seleccionadas y que han firmado contratos con la agencia espacial europea para desarrollar la próxima generación de lanzadores.

Desde 2018 España ha duplicado la aportación económica a la Agencia Espacial Europea (ESA) con más de 170 millones de euros en un contexto en el que ha asegurado Europa busca generar una autonomía estratégica en el espacio.