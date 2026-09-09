Sanidad impulsa el proyecto “Acompaña” para evitar nuevos casos de suicidio en la Comunitat Valenciana

La Consellería de Sanidad ha puesto en marcha el proyecto “Acompaña” orientado a la detección precoz del suicidio y a través del que poder atender a aquellas personas que han sido diagnosticadas de ideación suicida en las unidades de salud mental.

El servicio cuenta con 36 psicólogos que se encargan de contactar con los pacientes para valorar su evolución y evitar nuevos intentos de suicidio. Según el conseller de Sanidad Marciano Gómez el objetivo es contar con una plataforma única para asistir a este tipo de pacientes.

A través de este proyecto, preparado para atender a 6300 personas, también serán atendidos los familiares de pacientes que cuenten con este tipo de patología dando una atención integral para frenar los suicidios.

El conseller ha recordado que los suicidios por cada 100.000 habitantes se redujeron el pasado año en la Comunitat Valenciana cerca de un 14% con respecto a 2023 mientras que la incidencia en menores de 30 años se redujo cerca de un 40% con respecto a 2024.