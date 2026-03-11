Renfe programa 2.100 trenes de Cercanías con origen y destino València en Fallas

Renfe ha programado la circulación de 2.100 trenes de Cercanías con origen y destino València durante la semana fallera con una oferta global que supera los 2 millones de plazas lo que supone un incremento de un 35 % con respecto al servicio habitual. Todos los servicios especiales tendrán origen y destino la estación del Norte de València. Los trenes nocturnos circularán entre la 01.00 y las 05.53 horas en cuatro líneas del núcleo de València durante los días de mayor afluencia de viajeros.

La línea C1 València-Cullera-Gandia, contará con 65 trenes especiales de los cuales 19 son nocturnos. Los trenes nocturnos, con salida desde València Nord entre la 1:10 y las 4:35 horas, se han programado hasta Cullera cada 35 minutos y hasta Gandía con una frecuencia de 1 hora y 10 minutos para los días de mayor afluencia.

La línea C2 València-Xàtiva-L’Alcudia, contará con 120 servicios especiales para el periodo mencionado, 20 de ellos son nocturnos. Los servicios nocturnos se han programado con salida desde València Nord entre la 1.00 y las 4.40 horas, hasta Algemesí cada 40 minutos y hasta L’Alcudia de Crespins saldrán trenes con una frecuencia de 1 hora y 15 minutos para la madrugada del 19 de marzo, el resto de los días, entre la madrugada del 15 y la del 20 de marzo, circularán trenes nocturnos hasta L’Alcudia con una frecuencia menor.

Para la línea C3, entre València y Buñol, se han programado, desde la madrugada del 15 hasta la madrugada del 20 de marzo, 16 trenes nocturnos que circularán entre la 1.15 y las 4.30 horas desde València Nord hasta Buñol los días de mayor afluencia (17, 18 y 19) para el resto de los días la frecuencia será menor. Para la línea C6 València-Castellón, la programación especial es de 109 trenes, 20 de ellos nocturnos. Entre la 1:00 y las 4:45 horas, circularán trenes especiales con salida desde València Nord hacia Sagunto y hacia Castelló.