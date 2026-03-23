Los proyectos postdana amenazan más de 4,5 millones de metros cuadrados de huerta protegida según Per l´Horta

Los proyectos postdana amenazan más de 4´6 metros cuadrados de huerta protegida en l'Horta Sur, lo que supondría la desaparición más grande de superficie agrícola con medidas de preservación en décadas. Así lo ha asegurado la plataforma Per L´Horta.

Aseguran que las intervenciones planificadas por la Generalitat y la Confederación Hidrográfica del Júcar, que plantean sacrificar huerta protegida, se suman a los proyectos de expansión urbanística en Xirivella, Torrent, Picanya y Massanassa, entre otros pueblos de l'Horta Sur.

Desde la entidad afirman que es una irresponsabilidad por lo que reclaman una moratoria urbanística tal y como ya han reclamado los comités locales de emergencia y reconstrucción. Según Marc Ferri, miembro de Per l'horta, es necesario dar prioridad a los proyectos de protección ciudadana.

Reiteran que los planes de resiliencia territorial propuestos sacrifican huerta protegida y ninguna administración plantea una actuación en terrenos urbanos o urbanizables. Insisten en que la mejor apuesta seria preservar la huerta existente, potenciando en todo caso su papel como zona de laminado de inundaciones, estableciendo medidas de compensación para los propietarios.